Due lettini ed un ombrellone in Costiera? Lo scontrino è sconcertante: 80 euro

Un nuovo scontrino infiamma la discussione sul caro-lidi in Campania: 80 euro per due lettini ed un ombrellone.
A cura di Redazione Napoli
Gli scontrini  dei lidi balneari in Costiera  sono uno degli argomenti "caldi" dell'estate 2025, quella in cui molti stabilimenti sono rimasti semivuoti. È di nuovo il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che mostra un tagliandino sconcertante, inviatogli da un utente che lo correda di racconto.

«Due lettini ed un ombrellone in prima fila in un lido nel Salernitano. Avevamo capito che si doveva pagare 40 euro, poi ha strisciato la carta e abbiamo capito che era 80 euro. Il mare era anche sporco», si legge nel messaggio inviato e rilanciato sui social.

Il caso si aggiunge a quello già segnalato nei giorni scorsi sempre da Borrelli, quando a Vietri sul Mare era stato mostrato lo scontrino da 65 euro per due lettini e un ombrellone, con consumazioni al bar costate altri 32 euro. Episodi che continuano ad alimentare la polemica sui prezzi degli stabilimenti balneari in Costiera.

Quest'anno – i dati sono diffusi da Assobalneari – la stagione balneare 2025 avrebbe registrato una contrazione delle presenze e dei consumi tra il 20% e il 30%. C'è  di contro la posizione del Codacons che mette sul piano della discussione, usando dati Istat, un elemento per comprendere la fase attuale: dal 2019 ad oggi le tariffe dei servizi come lidi e piscine sono aumentate del 32,7%.

Attualità
Salerno
