“Ho pagato 65 euro per due lettini e un ombrellone”: polemica per lo scontrino sul lido in Costiera

Un utente si è rivolto al deputato Borrelli per denunciare il prezzo pagato su uno stabilimento balneare a Vietri per due lettini e un ombrellone. Ennesima polemica sui lidi in Campania questa estate.

Il dibattito dell'estate, in Campania, riguarda gli stabilimenti balneari. Dopo il caso del lido di Castel Volturno, nel Casertano, che avrebbe vietato a una famiglia di introdurre il cibo portato da casa, dalla Costiera Amalfitana, nel Salernitano, arriva la polemica sul caro prezzi. Un utente, dopo una giornata trascorsa a Vietri sul Mare, si è rivolto a Francesco Emilio Borrelli – che ha posto l'attenzione sul rispetto delle regole da parte degli stabilimenti balneari anche in Parlamento – chiedendo al deputato di pubblicare lo scontrino del lido sul quale ha passato la giornata al mare. Il risultato? Due lettini e un ombrellone al prezzo di 65 euro; ad aggravare la situazione anche il parcheggio, pagato 5 euro all'ora.

Salato anche il conto del cibo. Lo stesso utente, infatti, ha inviato al deputato Borrelli anche lo scontrino del bar: 32 euro per due granite, un thè, un gelato, delle patatine e dell'acqua. Amaro la constatazione dell'utente: "In Costiera è impossibile andare al mare". Il post con gli scontrini pubblicato dal deputato Borrelli ha generato, in poco tempo, centinaia di commenti: molti si sono indignati per le cifre, giudicate troppo alte, mentre altri, invece, hanno fatto notare che i prezzi sono sempre noti ed esposti e che, se non si vuole spendere troppo, basta evitare determinati posti.