Due incidenti stradali in poche ore nell’Avellinese: i conducenti finiscono in ospedale Scontro fra due auto a Grottaminarda, uomo incastrato nell’abitacolo, estratto dai Vigili del Fuoco. Poche ore prima, sempre nell’Avellinese, auto sbanda e si infilza in un palo elettrico.

A cura di Redazione Napoli

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, Avellino, intorno alle ore 2 e 30 del mattino è intervenuta in via Fontanelle, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Alla guida delle auto due uomini, di cui uno nel violento impatto era rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo essere stato estratto è stato affidato ai medici del 118 che lo hanno portato d'urgenza all'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. L'altro conducente non ha subìto grosse conseguenze ed è stato visitato sul posto.

Poche ore prima, sempre nell'Avellinese, a Pietrastornina, in località Due Vie, un altro incidente stradale che visto coinvolta una sola autovettura che per cause da accertare ha sbandato e ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione, finendo fuori strada. L'uomo alla guida di 56 anni, originario di Roccarainola in provincia di Napoli, è rimasto ferito, e i sanitari del 118 intervenuti lo hanno trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche.