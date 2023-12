Due fidanzati picchiati e rapinati mentre erano in auto a Napoli: a lui hanno spezzato un braccio L’aggressione si è verificata questa notte a Marianella, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Notte di violenza, a Napoli, per una coppia di fidanzati: i due, che sono conviventi, sono stati aggrediti e rapinati nel cuore della notte mentre si trovavano in auto a Marianella, quartiere della periferia settentrionale del capoluogo campano. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due avevano appena parcheggiato l'auto sotto la loro abitazione, in via vicinale Lardighello, quando sono stati improvvisamente avvicinati e aggrediti da alcune persone, con il volto travisato dai cappucci.

La coppia è stata brutalmente picchiata e rapinata: i malviventi sono riusciti a portare via 500 euro e i cellulari dei due ragazzi. I fidanzati sono stati ricoverati all'ospedale CTO: ad avere la peggio è stato l'uomo, che ha riportato la frattura del braccio sinistro, giudicata guaribili in 30 giorni; per la donna, invece, contusioni ed ecchimosi giudicate guaribili in 7 giorni.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero, che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e identificare i malviventi responsabili dell'aggressione e della rapina ai danni dei due conviventi.