Due detenuti evasi di notte dal carcere a Napoli: uno è stato catturato, si cerca l’altro

Foto di repertorio

Due detenuti sono evasi questa stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale: a fuggire, facendo perdere le proprie tracce, sono stati un detenuto algerino ed uno siriano, che facevano parte del circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea: ricerche in tutta Napoli. Non è chiaro al momento come siano evasi: sembrerebbe che abbiano utilizzato un foro, forse ricavato da essi stessi. Ma al momento vige sulla vicenda il massimo riserbo. Sul posto è arrivato anche il provveditore delle carceri campane, Lucia Castellano, per coordinare le operazioni. Nel corso della mattinata è stato poi catturato uno dei due fuggitivi, mentre si cerca ancora l'altro. Lo ha fatto sapere il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci. Sembrerebbe che i due siano scappati da un buco nel muro, dal quale avrebbero poi calato una corda con la quale hanno raggiunto la strada prima di sparire.

"Denunciamo da tempo la grave carenza in organico degli agenti di Poggioreale, un carcere tra i più sovraffollati d'Europa", spiega in una nota Giuseppe Moretti, presidente dell'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria (USPP), assieme al segretario regionale Ciro Auricchio. "Sempre più numerosi sono i detenuti stranieri presenti, e anche in merito a ciò abbiamo più volte richiesto degli accordi con gli Stati di provenienza perché le misure restrittive siano espletate nei Paesi di origine", prosegue la nota, nella quale aggiungono: "Purtroppo a seguito dell'ultima mobilità le assegnazioni di qualche nuovo agente si avranno soltanto a fine settembre e non basteranno a colmare il grave deficit pari ad oltre 150 unità".