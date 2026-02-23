Due amici aggrediti a calci e pugni a Mondragone, 17enne finisce in ospedale: caccia al branco

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di identificare il gruppo che ha aggredito i due amici in strada.

Due giovani aggrediti dal branco senza motivo, mentre passeggiavano per strada, a Mondragone, nella provincia di Caserta. Nella serata di ieri, domenica 22 febbraio, i due amici, due ragazzi di 19 e 17 anni, stavano percorrendo nel centro cittadino di Mondragone e, giunti all'incrocio tra viale Europa e via Kennedy, alcuni sconosciuti li hanno improvvisamente raggiunti e, dopo averli insultati, li hanno colpiti con calci e pugni e si sono poi dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso: ad avere la peggio è stato il 17enne, che è stato accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno; il minorenne ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Il 17enne è stato poi affidato al padre e, prima di lasciare il nosocomio, è stato ascoltato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che indagano sulla vicenda, ribadendo che lui e l'amico sono stati aggrediti da sconosciuti, senza un motivo apparente.

I militari dell'Arma si sono recati anche sul luogo della violenza per tutti i rilievi utili a identificare i responsabili. In questo senso, un elemento fondamentale potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i momenti dell'aggressione e che i carabinieri hanno acquisito ai fini delle indagini.