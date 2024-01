Droga nascosta nel cantiere a Nola, arrestato il vigilante. Che era al lavoro in nero Controlli dei carabinieri in un cantiere nel Napoletano: il titolare della ditta sanzionato per 21mila euro, il vigilante in nero arrestato per droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un 52enne è stato arrestato in un cantiere edile di Nola, in provincia di Napoli: durante l'ispezione i carabinieri hanno rinvenuto oltre 300 grammi di marijuana. Clemente Santoriello, del posto, è stato sorpreso all'interno di un capanno e non è stato in grado di spiegare il motivo della sua presenza; secondo le risultanze investigative era con tutta probabilità al lavoro come addetto alla vigilanza, ma "in nero", senza alcun inquadramento.

Il controllo è stato effettuato dai militari della stazione di Cicciano, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, nell'ambito di un piano di servizi volti a verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro. I militari, arrivati nel cantiere edile di via Boscofangone, a Nola, hanno rinvenuto lo stupefacente nascosto in un container; assieme alla droga, 320 grammi in totale, c'era anche il materiale per il confezionamento.

Nel corso delle operazioni i militari hanno inoltre appurato diverse violazioni alla normativa sul lavoro, con conseguente contestazione per il titolare della ditta impiegata nel cantiere. Sono state notificate sanzioni per oltre 21mila euro e l'imprenditore è stato denunciato in stato di libertà. Il 52enne arrestato, invece, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio; dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.