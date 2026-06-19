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Galleria Principe di Napoli, parte il restauro: 9 mesi di lavori e cantieri di fronte al Museo Archeologico

Parte il restauro della Galleria Principe di Napoli, il cantiere sarà di fronte al Mann. I lavori dureranno 9 mesi.
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A cura di Pierluigi Frattasi
La Galleria Principe di Napoli
La Galleria Principe di Napoli

Parte il restauro della Galleria Principe di Napoli, la storica promenade commerciale ottocentesca che si trova al centro storico di Napoli, tra via Foria e via Pessina. L'avvio dei lavori è previsto per i prossimi giorni. L'intervento, a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbe durare circa 9 mesi e concludersi a marzo 2027. Saranno rifatti sia gli interni che gli esterni. Tutte le facciate tra piazza Museo, via Broggia e via Pessina saranno ricoperte con i ponteggi. Si procederà a fasi. Il cantiere sarà realizzato in piazza Museo, proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), nell'area tra il porticato della Galleria, il marciapiedi, gli stalli taxi e le strisce blu. Il progetto è a cura del servizio Patrimonio Culturale e Edilizia Monumentale.

Il cantiere della Galleria Principe in 4 fasi

La Galleria Principe è stata per molti anni negata alla cittadinanza. Restaurata una prima volta nel 2007, dopo anni di degrado, e riaperta nel 2009, non è mai decollata, nonostante il tentativo del Comune di valorizzarla. Anzi, è ripiombata di nuovo nell'abbandono, mentre i porticati sono diventati per diversi anni una tendopoli per i senzatetto. A causa di alcuni cedimenti dalle facciate è stata interdetta al pubblico per diverso tempo. Nel 2024 c'è stato un primo sgombero ed è stata avviata la messa in sicurezza. Il Comune ha fatto il restauro durato 10 mesi. A gennaio di quest'anno si è proceduto ad una nuova pulizia. Adesso parte il restauro vero e proprio.

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Le aree di cantiere serviranno anche per le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari ai lavori di ristrutturazione. Sono state previste nel complesso quattro fasi per il rifacimento delle facciate. Si procederà a montare le impalcature lungo il perimetro su un lato alla volta. Si parte dalla facciata che si trova all'incrocio di via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Museo, fino alla campata 12. I lavori, secondo il cronoprogramma, dovrebbero iniziare lunedì 22 giugno e durare fino al 10 agosto, con sospensione della sosta a pagamento lungo il tratto interessato.

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La seconda fase andrà dall'11 agosto al 10 settembre e prevede la sospensione delle strisce blu dall'incrocio di via Santa Maria di Costantinopoli fino alla campata 6 del porticato e lo spostamento dello stazionamento taxi, che ora è tra le campate 4 e 7, verso le campate 15-11. La terza fase dovrebbe partire l'11 settembre e durare fino al 10 dicembre: prevede la sospensione delle strisce blu tra le campate 4 e 7 e lo spostamento dei taxi verso le campate 7-11. La durata dei lavori, come detto, è di circa 9 mesi, con inizio il 22 giugno e fine entro marzo 2027.

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