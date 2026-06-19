Galleria Principe di Napoli, parte il restauro: 9 mesi di lavori e cantieri di fronte al Museo Archeologico

Parte il restauro della Galleria Principe di Napoli, il cantiere sarà di fronte al Mann. I lavori dureranno 9 mesi.

La Galleria Principe di Napoli

Parte il restauro della Galleria Principe di Napoli, la storica promenade commerciale ottocentesca che si trova al centro storico di Napoli, tra via Foria e via Pessina. L'avvio dei lavori è previsto per i prossimi giorni. L'intervento, a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbe durare circa 9 mesi e concludersi a marzo 2027. Saranno rifatti sia gli interni che gli esterni. Tutte le facciate tra piazza Museo, via Broggia e via Pessina saranno ricoperte con i ponteggi. Si procederà a fasi. Il cantiere sarà realizzato in piazza Museo, proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), nell'area tra il porticato della Galleria, il marciapiedi, gli stalli taxi e le strisce blu. Il progetto è a cura del servizio Patrimonio Culturale e Edilizia Monumentale.

Il cantiere della Galleria Principe in 4 fasi

La Galleria Principe è stata per molti anni negata alla cittadinanza. Restaurata una prima volta nel 2007, dopo anni di degrado, e riaperta nel 2009, non è mai decollata, nonostante il tentativo del Comune di valorizzarla. Anzi, è ripiombata di nuovo nell'abbandono, mentre i porticati sono diventati per diversi anni una tendopoli per i senzatetto. A causa di alcuni cedimenti dalle facciate è stata interdetta al pubblico per diverso tempo. Nel 2024 c'è stato un primo sgombero ed è stata avviata la messa in sicurezza. Il Comune ha fatto il restauro durato 10 mesi. A gennaio di quest'anno si è proceduto ad una nuova pulizia. Adesso parte il restauro vero e proprio.

Le aree di cantiere serviranno anche per le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi necessari ai lavori di ristrutturazione. Sono state previste nel complesso quattro fasi per il rifacimento delle facciate. Si procederà a montare le impalcature lungo il perimetro su un lato alla volta. Si parte dalla facciata che si trova all'incrocio di via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Museo, fino alla campata 12. I lavori, secondo il cronoprogramma, dovrebbero iniziare lunedì 22 giugno e durare fino al 10 agosto, con sospensione della sosta a pagamento lungo il tratto interessato.

La seconda fase andrà dall'11 agosto al 10 settembre e prevede la sospensione delle strisce blu dall'incrocio di via Santa Maria di Costantinopoli fino alla campata 6 del porticato e lo spostamento dello stazionamento taxi, che ora è tra le campate 4 e 7, verso le campate 15-11. La terza fase dovrebbe partire l'11 settembre e durare fino al 10 dicembre: prevede la sospensione delle strisce blu tra le campate 4 e 7 e lo spostamento dei taxi verso le campate 7-11. La durata dei lavori, come detto, è di circa 9 mesi, con inizio il 22 giugno e fine entro marzo 2027.