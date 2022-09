Droga lanciata dalla finestra: un uomo la recupera, ma sotto ci sono anche i carabinieri I carabinieri hanno arrestato un uomo che stava recuperando una bustina di droga appena lanciata da una seconda persona da una finestra a Soccavo. Ricercato il “lanciatore”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

[Immagine di repertorio]

Stava recuperando della droga nel viale Traiano di Soccavo, nella zona nord-occidentale di Napoli ma oltre a lui c'erano anche i carabinieri che hanno notato la scena e l'uomo è stato così arrestato, mentre chi l'aveva appena lanciata dalla finestra è riuscito a dileguarsi. Con ogni probabilità si trattava del "rifornimento" di una piazza di spaccio, ma non è del tutto escluso che potesse essere anche una "normale" compravendita di droga. Fatto sta che i carabinieri, che sono già sulle tracce del "lanciatore", hanno arrestato l'uomo che la stava recuperando, un 55enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.

L'uomo, che deve rispondere ora di detenzione di droga ai fini di spaccio, stava recuperando una busta contenente hashish che poco istanti prima un uomo gli aveva lanciato da una finestra dello stabile. I carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli, che si trovavano in quel momento sul viale Traiano, nella zona a ridosso dell'omonimo Rione e del quartiere di Soccavo, lo hanno però notato e fermato: e mentre il "lanciatore" riusciva a dileguarsi (ma i militari dell'Arma sarebbero già sulle sue tracce), il 55enne che la stava recuperando è stato arrestato. Nelle sue tasche, aveva anche 320 euro in contanti, ritenuto il profitto illecito dello spaccio di droga. L'uomo si trova al momento in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria: deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrata invece la busta contenente i 62 grammi di hashish che l'uomo stava recuperando dalla strada dopo il "lancio" di un secondo uomo dalla finestra del palazzo.