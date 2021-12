Dramma a Soccavo, bimbo di due mesi in crisi respiratoria muore al distretto Asl: aperta inchiesta Il decesso è avvenuto nella notte: la mamma, vedendo il piccolo in difficoltà respiratorie, lo ha portato al distretto 26 dell’Asl Napoli 1 Centro, dove è morto. Indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un bimbo di appena due mesi è deceduto per cause che sono ancora in corso di accertamento. Questa notte, la madre del piccolo, dopo aver constatato le sue precarie condizioni di salute, lo ha portato al distretto 26 dell'Asl Napoli 1 Centro, dove il piccolo è arrivato con una crisi respiratoria e dove, sfortunatamente, è deceduto poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per determinare le cause precise della morte del bambino.

La bufala del vaccino anti-Covid

Subito dopo l'accadimento è iniziata a circolare una voce che voleva un bambino morto a Soccavo dopo essere stato sottoposto al vaccino contro il Covid-19. Questo, naturalmente, non può corrispondere in alcun modo a verità, dal momento che, ieri e soltanto ieri, 16 dicembre 2021, le vaccinazioni contro il Coronavirus sono state aperte anche ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Questo significa che ai bambini al di sotto dei 5 anni non può essere somministrato il vaccino anti-Covid.

Spetta ora, come detto, alle indagini dei militari dell'Arma fare luce sulle cause che hanno portato al decesso il piccolo di soli due mesi. Nelle prossime ore sarà con ogni probabilità eseguita l'autopsia, che dovrebbe fornire indicazioni precise sulla tragedia che ha colpito il bambino e la sua famiglia.