Vaccino Covid ai bimbi 5-11 anni, a Napoli si parte nelle scuole e alla Mostra d’Oltremare Questa mattina, 16 dicembre, a Napoli sono partite le vaccinazioni contro il Covid-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nelle scuole e all’hub della Mostra d’Oltremare.

A partire dalla mattinata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, le vaccinazioni contro il Covid-19 sono aperte anche ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. A Napoli, questa mattina, i primi bimbi sono stati vaccinati nelle scuole e nell'hub vaccinale che si trova all'interno della Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta, che in alcune giornate sarà dedicato proprio alle somministrazioni del vaccino contro il Covid ai più piccoli. La prima scuola a partire è stata la Vittorino Da Feltre, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale della città, dove è stata vaccinata la piccola Flavia, 8 anni, che si è presentata all'appuntamento con il vaccino stringendo il suo orsacchiotto; ad inaugurare i vaccini ai bambini, nell'istituto è arrivato anche il governatore campano Vincenzo De Luca. Nell'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare, invece, i bimbi sono stati accolti da un dottore vestito dall'eroe Marvel Capitan America, e dopo il vaccino hanno ricevuto un lecca lecca.

In Campania 4mila bambini prenotati per il vaccino

Come reso noto dall'Unità di Crisi regionale, in Campania per ora sono 4mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono prenotati per sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Secondo la Regione Campania, il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni, viste le iniziative messe in campo dall'amministrazione per avere la maggior copertura vaccinale possibile.

Dove e quando fare il vaccino Covid ai bimbi 5-11 anni

A Napoli, oltre l'open day odierno nelle scuole e alla Mostra d'Oltremare, le vaccinazioni ai bambini proseguiranno nei prossimi giorni. Nell'hub vaccinale di Fuorigrotta, i vaccini saranno somministrati esclusivamente ai bambini tra i 5 e gli 11 anni tutti i venerdì dalle 14 alle 18 e tutti i sabato dalle 9 alle 18. I bimbi tra i 5 e gli 11 anni potranno ricevere il vaccino anche nei centri pediatrici presso i distretti sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14.