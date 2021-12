Prenotazione vaccino Covid per bambini da 5 a 11 anni in Campania: date, orari e numero verde Tutte le informazioni per le vaccinazioni anti-Covid19 dedicate ai bambini da 5 a 11 anni in Campania.

Da giovedì 16 dicembre 2021 in Campania sarà possibile fare le vaccinazioni anti-Covid19 anche per i bambini da 5 a 11 anni. Sono 388mila i bimbi in questa fascia d'età chiamati a ricevere la dose di vaccino per la protezione contro i contagi da Coronavirus. La Regione ha istituito il Vaccine Day per la giornata del 16, che sarà dedicata interamente ai bambini, ma le somministrazioni proseguiranno anche nei giorni successivi, secondo un preciso calendario, presso gli hub vaccinali dedicati, i distretti Asl, gli studi dei pediatri e alcune scuole. Istituito anche un numero verde per consentire ai genitori di avere tutte le informazioni necessarie. Saranno somministrati i vaccini di tipo Pfizer-Biontech, a base di mRna.

Per vaccinare i bambini da 5 a 11 anni non occorre la prenotazione, è comunque possibile dare l'adesione alla campagna vaccinale iscrivendosi sulla piattaforma regionale della Campania al link messo a disposizione dalla Regione.

Dove fare il vaccino Covid per bambini in Campania, la mappa dei centri

L’ASL Napoli 1 Centro ha riprogrammato i centri vaccinali per adeguare l’offerta in vista dell'estensione della campagna vaccinale anche alla fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni. “Per adeguare l’offerta – afferma il direttore generale Ciro Verdoliva – siamo pronti ad incrementare e caratterizzare ancor di più la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione”.

A partire da giovedì 16 dicembre, la rete dei punti vaccinali dell’ASL Napoli 1 Centro è aggiornata per la fascia di età 5 a 11 anni come segue:

Centro Vaccinale Mostra d'Oltremare

organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato

Giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11

in prosieguo:

Tutti i venerdì , dalle ore 14,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11

, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11 Tutti i sabato, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11

Centro Vaccinale Isola di Capri

organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato

Giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 17,00, esclusiva fascia età 5 – 11

in prosieguo:

Tutti i venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, esclusiva fascia età 5 – 11

Centri Vaccinali pediatrici già esistenti presso i Distretti Sanitari di base

Giovedì 16 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00, esclusiva fascia età 5 – 11

in prosieguo:

dal lunedì al venerdì , dalle ore 14,00 alle ore 20,00

, dalle ore 14,00 alle ore 20,00 tutti i sabato, dalle ore 9,00 alle ore 14,00

L'elenco dei Distretti Sanitari di base:

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

– corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta

– via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo

– via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero

– via Recco n°21

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella

– via della Resistenza n°25

– via del Plebiscito a Piscinola n°38

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26

– via San Gennaro dei Poveri n°25 (Presidio San Gennaro)

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

– via Valente n. 31

– piazzetta del Casale n°22

– viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

– via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

– via P. Ammendola n°1

– via Marghieri n°88

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

– vico Dattero alla Maddalena n°2

Le vaccinazioni per bambini da 5 a 11 anni saranno possibili inoltre presso:

gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale

aderenti alla campagna vaccinale gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici)

Il numero verde per richiedere informazioni

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, hanno organizzato un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’I.S.S., dall’AIFA e dall’EMA.

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.

Numero per il Sostegno Psicologico

Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico – organizzato dall’AS Napoli 1 Centro – di “Sostegno Psicologico” già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante le giornate dedicate presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare per tale fascia di età il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno dove saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.