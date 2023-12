Dove vedere quest’anno i fuochi di Capodanno a Napoli Il Comune di Napoli, per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, ha organizzati due spettacoli pirotecnici dopo la mezzanotte del 1° gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non ci sarà soltanto il grande show in piazza del Plebiscito, dove sono previsti, tra gli altri, Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile, oppure la grande discoteca a cielo aperto tra piazza Vittoria e la Rotonda Diaz, sul Lungomare. Napoli si prepara a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al 2024 anche con i fuochi d'artificio: saranno, infatti, due gli spettacoli pirotecnici che allieteranno i napoletani che decideranno di passare la notte di San Silvestro per le strade della città. Un'occasione, per il Comune di Napoli, per ribadire di fare attenzione ai botti e ai fuochi illegali e pericolosi.

Dove e quando vedere i fuochi d'artificio a Napoli per il Capodanno 2024

Come detto, il Comune di Napoli, per il Capodanno 2024, ha previsto due spettacoli di fuochi pirotecnici. Il primo ci sarà allo scoccare della mezzanotte in piazza Plebiscito, dove sorgerà il palco che ospiterà gli artisti: appena entrati nel 2024, dunque, occhi al cielo per ammirare i fuochi d'artificio. Il secondo spettacolo pirotecnico, invece, si replicherà alle ore 2 nello scenario suggestivo di Castel dell'Ovo.

C'è poi uno spettacolo nello spettacolo: a quello istituzionale si accompagna poi anche quello della cittadinanza, dei privati che, dai terrazzi o dai giardini della loro case, colorano il cielo di Napoli con i fuochi d'artificio. Sicuramente, uno dei punti da cui ammirare lo spettacolo pirotecnico dei napoletani, è la collina di Posillipo: via Petrarca, via Manzoni, via Catullo, via Orazio sono sicuramente tra i punti più panoramici.

Il programma degli eventi di Capodanno a Napoli

Dal 29 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024 sono in programma gli eventi per il Capodanno a Napoli. Ecco, di seguito, il programma completo:

29 dicembre

concerto per i detenuti del carcere di Poggioreale a cura del maestro Claudio Morelli e della sua band;

il sindaco Gaetano Manfredi visiterà i bimbi dell'ospedale Santobono, accompagnato dagli artisti Lele Blade, Lda, Francesco Cicchella e Peppe Iodice

30 dicembre

al Maschio Angioino, dalle 10 alle 20, ci sarà il "Capodanno dei bambini": giochi, spettacoli e intrattenimento per i più piccoli;

in serata, in piazza Plebiscito, si esibiranno i vincitori del contest "Giovani promesse di città della musica". Si procederà poi con le esibizioni di Plug, Blade, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, Coco, Lda, Vale Lambo, Andrea Settembre e, in chiusura, Rose Villain

Dal 31 dicembre al 1° gennaio

a partire dalle 21, sul palco in piazza Plebiscito, si esibiranno Enzo Avitabile e i Bottari, i The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax. La serata sarà condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

a partire dalle 23.30 e fino alle 6 del mattino successivo, invece, la festa per Capodanno si sposterà in piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz, che si trasformeranno in una discoteca all'aperto. In piazza Vittoria il nuovo anno sarà celebrato con History 90+, formato lanciato da Drop e dedicato agli anni Novanta, con dj set di Cerchietto, Danilo De Santo e Irene Ferrara, accompagnati dal vocalist Goldie Voice. Alla Rotonda Diaz, invece, il palco sarà animato dalla Nu Disco e dal Nu Funk made in Naples, con Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco&Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione.