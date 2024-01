Dove farsi visitare a Napoli se il medico di base non c’è: tutte le sedi di Continuità Assistenziale e la lista delle AFT Quando il medico di base non risponde o lo studio è chiuso, o in generale non è reperibile, è possibile rivolgersi alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (lun-ven 9-19; sab 8-10) e alle sedi di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica, (feriali 20-8; prefestivi 10-24; festivi 00,00-24). Tutti gli orari e gli indirizzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Se si ha un problema di salute, il primo presidio sanitario sul territorio è lo studio del medico di famiglia. Molti pazienti, però, preferiscono recarsi nei Pronto Soccorso degli Ospedali, i quali, soprattutto nei periodi di picco influenzale, a Napoli sono presi d'assalto da decine di migliaia di utenti anche per un semplice raffreddore. Per evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, che invece devono essere dedicati alla cura e all'assistenza dei casi più gravi, l'Asl Napoli 1 Centro invita tutti i cittadini ad utilizzare le strutture sanitarie presenti sul territorio, recandosi in ospedale solo in caso di effettiva necessità e per i casi gravi e urgenti.

Gli ambulatori dei medici di famiglia rispettano degli orari di apertura e sono attivi solo in alcuni giorni della settimana, mentre restano chiusi nel weekend. Dove bisogna recarsi, quindi, per essere visitati se lo studio del proprio medico di base è chiuso?

I punti di riferimento sanitari sono due: le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), associazioni di medici di famiglia per quartiere, riconosciute dall'Asl, istituite nel 2020, dalle quali ci si può recare durante la settimana ((lun-ven 9-19; sab 8-10) negli orari e nei giorni nei quali il proprio medico di base non è disponibile. E le sedi della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attive, invece, la notte, nei weekend e nei festivi (feriali 20-8; prefestivi 10-24; festivi 00,00-24), per i cittadini che necessitano di cure o prescrizioni non urgenti che non richiedono l’accesso in Pronto Soccorso. Il Servizio è attivo nei dieci Distretti del Comune di Napoli e nel Distretto Isola di Capri e garantisce la continuità assistenziale assicurando interventi in sede e domiciliari per le urgenze.

Leggi anche Musei aperti il 31 dicembre e Capodanno 2024 a Napoli

La lista delle AFT dei medici di base a Napoli con gli orari di apertura

L’ASL Napoli 1 Centro ricorda che ogni cittadino può rivolgersi ogni giorno – dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00, e il sabato dalle 8.00 alle 10.00 – ad uno qualsiasi dei Medici di Medicina Generale che afferiscono alla AFT del proprio medico, anche se il suo medico in quel momento non ha lo studio aperto. Gli elenchi delle AFT con nominativi, indirizzi ed orari di ricevimento dei singoli Medici di Medicina Generale sono affissi negli studi di ogni singolo medico.

L'elenco delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) dei medici di famiglia di Napoli (aggiornato a gennaio 2024):

PROSPETTO AA.FF.TT. AGGIORNATO A GENNAIO 2024 2-attuale

L'elenco delle sedi del Servizio Continuità Assistenziale a Napoli

Di seguito l'elenco delle sedi del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) dell'Asl Napoli 1 Centro, divise per Distretto Sanitario/Centro Vaccinale e quartiere. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) dalle ore 20.00 alle 08.00 dei giorni feriali. Inoltre, è attivo nei giorni prefestivi dalle ore 10.00 fino alle 24,00 e nei giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.

Distretto Sanitario di Base 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo)

Servizio Continuità Assistenziale: via Michelangelo Schipa 9, piano terra. Tel. 0817613466

Distretto Sanitario di Base 25 (Fuorigrotta, Bagnoli)

Servizio Continuità Assistenziale: via Davide Winspeare 67. Tel. 0812548174 ; 0812390161

Distretto Sanitario di Base 26 (Soccavo, Pianura)

Servizio Continuità Assistenziale: via Canonico Scherillo 12. Tel. 0812548370 ; 0817672183

Distretto Sanitario di Base 27 (Vomero, Arenella)

Servizio Continuità Assistenziale: via San Gennaro ad Antignano 42. Tel. 0819631767

Distretto Sanitario di Base 28 (Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano)

Servizio Continuità Assistenziale: Viale della resistenza 25. Tel. 0812546501 ; 0817021116

Distretto Sanitario di Base 29 (Colli Aminei, San Carlo all'Arena, Stella)

Servizio Continuità Assistenziale: Via San Gennaro dei Poveri 25. Tel. 0812549240 ; 0812545011

Distretto Sanitario di Base 30 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

Servizio Continuità Assistenziale: Viale 4 Aprile 50. Tel. 0819631742

Distretto Sanitario di Base 31 (Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe, Porto)

Servizio Continuità Assistenziale: Via Egiziaca a Forcella 18. Tel. 0812542582 ; 08118321435

Punto di Primo Soccorso Pediatrico: Via Egiziaca a Forcella 18. Tel. 0812542535

Distretto Sanitario di Base 32 (Barra, San Giovanni, Ponticelli)

Servizio Continuità Assistenziale: via Fratelli Grimm 178. Tel. 0815968918 ; 0812544347

Distretto Sanitario di Base 33 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale)

Servizio Continuità Assistenziale: Piazza Nazionale 95. Tel. 0812549185 ; 081202343

Distretto Sanitario di Base 73 (Capri, Anacapri)

Servizio Continuità Assistenziale: piazza Umberto I (Sede del Comune). Tel. 0818381239

L'Asl Napoli 1: "No alle corse in ospedale"

Per superare il problema del sovraffollamento dei Pronto Soccorso, in particolare nel periodo dell’emergenza causata dall’enorme aumento di casi di influenza e da una recrudescenza di casi di Covid, la direzione strategica dell'Asl Napoli 1 Centro ha lanciato un appello: "Non correre in pronto soccorso, ma usare tutti i servizi e le strutture che il Servizio sanitario pubblico mette a disposizione dei cittadini".

Il direttore generale dell'Asl 1, Ciro Verdoliva, spiega:

"Il Servizio Sanitario Regionale prevede molteplici possibilità assistenziali per i cittadini che necessitano di cure, sia in regime di urgenza che di elezione». Un ruolo cruciale, in quest’ottica, è svolto dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, che sono il primo punto di approccio alle cure. Il ruolo delle AFT In particolare, i Medici di Medicina Generale sono organizzati nelle cosiddette Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che raggruppano un certo numero di Medici di Medicina Generale afferenti ad una definita area o quartiere".

E conclude:

"Un corretto uso di tutti i servizi garantiti dal Servizio Sanitario Regionale consente a tutti di ottenere cure tempestive ed appropriate e, inoltre, contribuisce a fornire la migliore e più qualificata assistenza possibile ai pazienti affetti da patologie gravi negli ospedali".

Pina Tommasielli, medico di base con studio a Soccavo, e membro del tavolo tecnico in Regione per la medicina territoriale, commenta:

"Le AFT sono state istituite nel 2020 e possono essere fondamentali per la Sanità territoriale. Ogni AFT ha un coordinatore scelto dai medici, che è responsabile del raggiungimento degli obiettivi (screening, vaccinazioni). Ogni AFT deve assicurare la copertura nell'orario 9,00-19,00. I medici che afferiscono ad una AFT, insomma, devono avere degli orari di ricevimento in studio organizzati in modo tale che per ciascun Distretto in quella fascia oraria ci sia sempre almeno uno studio medico aperto. Per ogni AFT, inoltre, va individuata una sede unica, dove svolgere attività comuni. Noi crediamo nella Sanità territoriale e riteniamo che le strutture AFT, così come ideate devono funzionare e funzioneranno".