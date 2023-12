Dove e a che ora vedere la Messa e il Te Deum oggi 31 dicembre 2023 in tv: orario e canale

Il 31 dicembre si terrà come da tradizione la messa di fine anno ed il Te Deum Laudamus nella chiesa dell'Incoronotella di Napoli. L'evento sarà trasmesso integralmente, a partire dalle 17.45, su Canale 21. Un evento molto seguito dalla comunità partenopea, anche perché nella chiesa i fedeli si rivolgono anche a Maria che scioglie i nodi, portandole piccoli fazzoletti di carta sui quali ognuno scrive la propria preghiera da lasciare ai piedi della Vergine: i nodi vengono poi bruciati ("sciolti") con l’incenso come segno di preghiera.

Il Te Deum sarà trasmesso in diretta a partire dalle 17.45 da Canale 21, che seguirà tutta la liturgia all'interno della parrocchia dell'Incoronatella, in pieno centro a Napoli, che trasmetterà l'intera messa di fine anno e alla quale si prevede parteciperanno anche le autorità civili cittadine.

La chiesa dove si terrà il Te Deum è la Parrocchia Incoronatella Pietà dei Turchini di via Medina a Napoli. Il Te Deum, noto anche come "Te Deum Laudamus" ("Noi ti lodiamo, Dio") è un canto religioso che, tradizionalmente, viene intonato il 31 dicembre per ringraziare Dio dell'anno appena trascorso. Viene anche utilizzato nella Cappella Sistina quando viene eletto un nuovo Papa, prima che si sciolga il Conclave, ed a conclusione di un Concilio. La sua datazione è stata a lungo incerta, così come i suoi autori: inizialmente, venne indicato san Cipriano di Cartagine (III secolo), poi scritto a quattro mani da Sant'Ambrogio e Sant'Agostino (IV secolo). Dopo diversi studi, oggi sembra certo che l'autore sia stato San Niceta, vescovo di Remesiana in Dacia (oggi Bela Palanka, nel distretto di Pirot, nella Serbia centrale), vissuto a cavallo tra il IV ed il V secolo dopo Cristo.

Questo il testo latino del Te Deum:

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.

Te aeternum patrem, omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli,

tibi caeli et universae potestates:

tibi cherubim et seraphim,

incessabili voce proclamant:

"Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra

maiestatis gloriae tuae."

Te gloriosus Apostolorum chorus,

te prophetarum laudabilis numerus,

te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum

sancta confitetur Ecclesia,

Patrem immensae maiestatis;

venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem,

non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,

aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,

quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,

et benedic hereditati tuae.

Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies benedicimus te;

et laudamus nomen tuum in saeculum,

et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto

sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,

quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi:

non confundar in aeternum.