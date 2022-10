Dove comprare e quanto costano i biglietti per il torneo Napoli Cup di Tennis Grande tennis a Napoli: come acquistare i biglietti per il torneo ATP 250 che ha luogo nell’arena alla Rotonda Diaz.

A cura di Redazione Napoli

I biglietti per il torneo ATP 250 che ha luogo a Napoli, sul Lungomare Caracciolo fino domenica 23 ottobre sui campi in cemento outdoor del Tennis Club Napoli sono ancora disponibili. Non ce ne sono tanti, quindi il consiglio è di affrettarsi all'acquisto. In seguito al forfait del russo Andrey Rublev c'è attesa per Matteo Berrettini, testa di serie numero tre e beneficiario di una wild card da parte dell’organizzazione.

Dopo la figuraccia delle qualificazioni del Napoli Cup Tennis 2022, con campi inagibili causa pioggia e spostamento delle fasi preliminari sui campi della zona di Monterusciello, l'evento pare ora "in carreggiata" all'Arena del Tennis alla Rotonda Diaz: 3.600 posti divisa in quattro tipi di tribune: Diaz, Partenope, Mergellina e Capri. Tribuna Mergellina e Tribuna Partenope hanno un primo anello numerato e un secondo anello non numerato. I ticket variano nei prezzi a seconda dei giorni: più si entra nel vivo del torneo e più costano e ovviamente a seconda delle posizioni in tribuna.

Quanto costano i biglietti dell’Atp Napoli Cup 2022: i prezzi

Ci sono due fasce orarie di gioco: quella delle ore 10 e quella delle ore 19. La sessione diurna prevede 4 incontri, quella serale 2. I prezzi variano a seconda del giorno. Ad esempio mercoledì 19 si va dai 42 euro della tribuna Partenope (anello numerato) ai 45 e 50 della tribuna Diaz e della Tribuna Capri. Pochissimi i biglietti ancora disponibili per semifinali e finali (costo superiore ai 70 euro). Previsti ridotti per Scuole Tennis, per minori dai 5 ai 12 anni e Cral Regione Campania. I prezzi sono tutti esposti sul sito dei rivenditori dei ticket.

Dove e come acquistare i biglietti per il torneo di tennis a Napoli

Acquistare i biglietti è piuttosto facile: basta avere le idee chiare su cosa voler seguire e a che ora. E sapere se eventualmente si ha diritto a una scontistica particolare. Biglietti e abbonamenti sono disponibili online su Vivaticket.