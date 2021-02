Doppio incidente mortale sulla autostrada A3 Napoli-Salerno. Una moto che procede in direzione Napoli si schianta contro un’auto che la precede, per motivi ancora da accertare. Il 31 enne che guida la motocicletta, Vincenzo Novi, di Torre Annunziata, perde il controllo del mezzo, salta via dalla sella e finisce rovinosamente sul selciato, perdendo la vita sul colpo. Illesa, invece, la donna, originaria di Portici, che era al volante della macchina. Ma non finisce qui. Perché poco dopo l’arrivo dei soccorsi, un’altra auto, anche in questo caso per motivi poco chiari, investe in pieno il mezzo di soccorso, travolgendo un soccorritore di 59 anni che muore sul colpo, ed anche la guidatrice che poco prima era rimasta illesa. Quest’ultima adesso è ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni.

Un terribile incidente, dai risvolti tragici. L’episodio è accaduto poco dopo le ore 14 di domenica, all’altezza dell’uscita Ercolano Scavi. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la Polizia Stradale di Angri, che ha cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili lunghe code di auto nel pomeriggio sulla A3 per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei detriti dalla carreggiata. Gli uomini della stradale per regolare il traffico hanno deviato le vetture provenienti da Salerno sul casello autostradale di Ercolano. Ma la coda nel pomeriggio ha raggiunto anche un chilometro di lunghezza. Solo pochi giorni fa, il 17 febbraio scorso, un altro incidente mortale si era registrato sull'autostrada A1, all'altezza dell'uscita Acerra-Afragola. Un giovane di Carinaro è stato travolto da un camion mentre era alla piazzola di sosta, perdendo la vita.