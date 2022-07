Dopo l’omicidio di Andrea Covelli a Pianura arrivano telecamere e altri poliziotti A Pianura.

La situazione di Pianura è stata uno dei focus del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto oggi a Napoli, presieduto dal prefetto Claudio Palomba: il quartiere della periferia ovest, dove è stato ammazzato Andrea Covelli, il 27enne sequestrato e ucciso, è teatro dello scontro tra i clan Calone-Marsicano-Esposito e Carillo-Perfetto, al quale sarebbero riconducibili anche due recenti fatti di sangue, tra cui un tentato omicidio.

Pianura, sopralluoghi per la videosorveglianza

Nell'incontro in Prefettura si è deciso di rafforzare i controlli sul territorio e di intensificare la videosorveglianza nel quartiere napoletano; a questo scopo sono stati disposti dei sopralluoghi per individuare i punti dove installare nuove telecamere. Inoltre sarà a breve convocato il Tavolo di Osservazione per la IX Municipalità (Pianura – Soccavo), al quale parteciperanno, oltre alla Istituzioni e gli Enti, anche le associazioni del Terzo Settore, per individuare nuove misure a favore delle comunità interessate. È stato deciso di ampliare il sistema di videosorveglianza anche a Forcella, nel centro di Napoli.

Controlli intensificati anche a Ponticelli

Maggiori controlli sono stati disposti anche per il quartiere Ponticelli, dove in pochi giorni ci sono stati una stesa di camorra e un agguato. È stata inoltre rivista la dislocazione dei militari di "Strade Sicure", per assicurare una vigilanza più efficace per gli obiettivi che di volta in volta verranno individuati nelle zone di maggiore affollamento.

Alla riunione del comitato hanno preso parte il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con l'assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Antonio De Iesu, il questore, Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri, Enrico Scandone, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gabriele Failla, il comandante del Raggruppamento Campania Esercito Italiano, Elio Manes, il comandante del gruppo "Terra dei Fuochi", Francesco Casalena, e il rappresentante del Comando di Polizia Metropolitana di Napoli.