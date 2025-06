Donna si barrica in casa con il corpo del compagno morto da giorni: dramma a Rotondi (Avellino)

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Donna si barrica in casa con il corpo del compagno 60enne morto da giorni. L'episodio è accaduto a Rotondi, in provincia di Avellino dove sono dovuti intervenire i carabinieri e i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento. A lanciare l'allarme erano stati i vicini di casa, allarmati per il cattivo odore proveniente dall'abitazione, ubicata in piazza Vittorio Emanuele. Sono state così allertate le forze dell'ordine. Quando sono arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno cercato di accedere all'interno dell'appartamento. Ma le porte della casa erano sbarrate.

Arrivano carabinieri, pompieri e 118 a Rotondi

Così è iniziata una delicata opera di mediazione con la donna che era all'interno, affinché si potesse convincere ad aprire la porta. La signora vegliava sul corpo del compagno 60enne, originario di Paolisi, ma da anni residente a Rotondi, deceduto probabilmente da diversi giorni. Il motivo del decesso sarebbe legato a cause naturali, secondo le prime informazioni. Finalmente, al termine della trattativa, la donna ha aperto la porta ai carabinieri, affiancati dai vigili del fuoco. A quel punto anche il personale del 118 è potuto entrare nell'appartamento. All'interno la scoperta del corpo dell'uomo senza vita.

La donna è stata invece ritrovata in stato di choc. Per lei sono state necessarie le cure mediche del caso. La signora è stata trasportata in ambulanza in stato confusionale dal personale del 118. Secondo un primo esame medico esterno, il 60enne sarebbe deceduto da diversi giorni per motivi naturali. Questa una prima deduzione fatta in base allo stato di decomposizione della salma. Ma serviranno ulteriori eventuali accertamenti per avere maggiori elementi sulla data e sulla causa del decesso. Sul posto anche il magistrato di turno. Non è escluso che possa essere disposto l'esame autoptico.