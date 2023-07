Donna scomparsa da tre giorni: trovata in albergo con dosi di crack Julia Puca era sparita nel nulla da tre giorni. I carabinieri la trovano in albergo a vendere droga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Julia Puca era sparita da tre giorni, tanto che i familiari si erano rivolti alle forze dell'ordine temendo per la sua vita. E invece, i carabinieri l'hanno ritrovata che era in albergo, in possesso di droga già tagliata e pronta per essere venduta. E così, se da una parte i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per le sue condizioni, dall'altra parte per lei sono scattate le manette per detenzione di droga ai fini di spaccio, ed ora è in attesa di giudizio.

Tutto è avvenuto quando, lo scorso 14 luglio, la cugina della ragazza ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Giugliano in Campania, preoccupata per le sorti della donna, 36 anni e già nota alle forze dell'ordine. Secondo quanto spiegato dalla cugina, la sera prima la 36enne era uscita di casa senza dire nulla a nessuno, allontanandosi a bordo della propria automobile e con il telefonino spento.

I carabinieri hanno provato subito attraverso il segnale Gps dell'auto a rintracciarla, vedendo che i suoi spostamenti fossero continui e repentini, rendendo impossibile l'intervento in tempo reale.

Poi, alle 21 di ieri sera, è arrivata la svolta: l'automobile si è fermata su via Consolare Campana, nel comune di Villaricca, per diverso tempo: e così i carabinieri hanno avuto il tempo di intervenire. Raggiunta l'auto, che era stata parcheggiata nei pressi di un hotel, hanno fatto irruzione all'interno dell'albergo stesso trovando la 36enne in buone condizioni ma con addosso oltre 11 grammi di crack, già divisi in dosi da vendere: erano state nascoste all'interno di un pacchetto di sigarette. Per lei sono scattate così le manette: è accusata di detenzione di droga a fini di spaccio.