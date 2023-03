Donna muore per infarto, medico e autista del 118 presi a schiaffi in faccia dai parenti La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Basta aggressioni contro il personale sanitario”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Schiaffi al medico del 118, botte all'autista dell'auto medica. L'aggressione questa mattina a via Giorgio De Chirico a Monterusciello-Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove il personale sanitario era intervenuto per salvare una donna colpita da infarto. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 11,00. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. I soccorsi erano stati avvisati e si erano precipitati sul posto, dove erano arrivati in una manciata di minuti, secondo le prime ricostruzioni. Purtroppo, però, nonostante il tentativo disperato di salvare la vita della donna, quest'ultima non ce l'ha fatta ed è deceduta.

Donna colpita da infarto, medico del 118 aggredito

Il personale sanitario a quel punto è stato aggredito dai familiari della donna, con schiaffi anche al volto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda. L'episodio è stato raccontato da Nessuno Tocchi Ippocrate. Di seguito, la ricostruzione di quanto accaduto, secondo la denuncia dell'associazione:

Equipaggi 118 di Pozzuoli Auto e Varcaturo aggrediti! Asl Napoli 2 : aggressione n.6 del 2023(16 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno)Intorno alle 11:00 di stamane la postazione 118 di Pozzuoli automedica unitamente a quella di Varcaturo INDIA vengono allertate per codice rosso a via Giorgio De Chirico a Monterusciello- Pozzuoli.

E conclude: