Donna muore all'ospedale Pellegrini di Napoli, il figlio sfonda la porta del triage: identificato L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi: l'uomo, dopo aver appreso del decesso della madre, ha sfondato la porta del codice rosso.

A cura di Valerio Papadia

I danni al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini

Momenti di tensione si sono registrati nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, all'ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli, dove un uomo ha dato in escandescenze dopo la morte della madre, danneggiando il Pronto Soccorso. A raccontare quanto accaduto è stata l'Asl Napoli 1 Centro: in una nota, l'Azienda sanitaria locale ha spiegato che l'uomo si è presentato in ospedale, intorno alle 18.30 di oggi, dopo essere stato avvisato telefonicamente dal personale sanitario del decesso della madre. Subito dopo essere arrivato sul posto, l'uomo ha manifestato una crescente agitazione: nel tentativo presumibilmente di raggiungere la madre, l'uomo ha sfondato la porta dell'area di Codice Rosso del Pronto Soccorso, dietro la quale era presente un paziente.

L'uomo è stato identificato dalla Polizia di Stato

Il personale sanitario e le forze dell'ordine, che si trovavano già all'interno dell'ospedale Pellegrini per un precedente intervento, sono riusciti a bloccare l'uomo prima che potesse fare danni maggiori o che potesse raggiungere la zona dove c'era la madre deceduta. Successivamente, nel nosocomio del centro storico partenopeo sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che hanno proceduto all'identificazione dell'uomo. Oltre ai danni riportati dalla zona Codice Rosso del triage, non si sono registrate aggressioni al personale sanitario.