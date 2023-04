Donna morta a Posillipo, dall’autopsia la verità su identità e decesso Non è stata ancora identificata la donna trovata cadavere ieri mattina a Posillipo; ignote anche le cause della morte.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Resta ancora senza nome la donna trovata senza vita ieri mattina in un giardino di Posillipo, Napoli Ovest; ignote, per ora, anche le cause del decesso: sul corpo non sono stati trovati segni di violenza evidente, non si esclude che possa essere caduta da un terrazzo o un balcone vicino ma per avere la certezza si dovrà attendere l'esito dell'autopsia.

Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, dove verranno anche rilevate le impronte digitali per una comparazione con quelle contenute nei database delle forze dell'ordine. La donna, dall'apparente età compresa tra i 45 e i 50 anni, non aveva addosso documenti né effetti personali che avrebbero potuto facilitarne l'identificazione. Diverse le piste seguite dagli investigatori: quella del malore non viene del tutto esclusa, ma al momento non si può nemmeno escludere il suicidio.

L'allarme ieri mattina, quando un operaio, impegnato nella ristrutturazione di Discesa San Pietro ai Due Frati, traversa di via Posillipo, si è accorto di un corpo riverso a terra nel giardino e ha avvisato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della stazione Posillipo e, successivamente, la sezione Scientifica per i rilievi. Inizialmente si era pensato a un uomo, soltanto quando il medico legale ha potuto spostare il cappuccio della felpa è stato accertato che si trattava in realtà di una donna. Fondamentale, per le indagini, ricostruire le ultime ore della donna, anche per capire se a Posillipo è arrivata da sola o con qualcuno che potrebbe poi essersi allontanato.