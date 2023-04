É di una donna il cadavere trovato a Posillipo, aveva volto coperto da un cappuccio Il corpo rinvenuto a Posillipo appartiene a una donna; ignote identità e cause del decesso, si dovrà attendere l’autopsia.

A cura di Nico Falco

Non è di un uomo ma di una donna il corpo rinvenuto questa mattina dai carabinieri a Posillipo, Napoli Ovest: la scoperta soltanto nel corso dei rilievi, quando il medico legale, dopo i primi sopralluoghi, ha spostato il cappuccio che le copriva il viso. Le cause della morte restano al momento ignote, si dovrà attendere l'autopsia; dai primi accertamenti non sono emersi segni di violenza né sono stati trovati sul posto elementi di rilievo investigativo che potrebbero spiegare il decesso.

Il corpo è stato rinvenuto in un giardino di Discesa San Pietro ai Due Frati, la stradina che da via Posillipo scende verso il mare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Posillipo, i rilievi sono stati svolti dalla sezione Scientifica dell'Arma. La vittima non aveva addosso documenti, l'età apparente è tra i 45 e i 50 anni. É stata disposta l'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni.

In un primo momento non era stata esclusa nessuna ipotesi per il decesso, compresi suicidio e omicidio. Il fatto che il cappuccio della felpa le coprisse interamente il viso aveva fatto pensare all'inizio che si trattasse di un uomo; che fosse in realtà una donna è stato possibile appurarlo soltanto quando, dopo i primi rilievi sul posto, è stato possibile spostare il cadavere e togliere il cappuccio. Allo stato attuale non sarebbe stato escluso nemmeno il decesso per cause naturali.