Il cadavere di un uomo trovato in un giardino a Posillipo: dramma a Napoli

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Dramma a Napoli nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile: il cadavere di un uomo – che non è ancora stato identificato – è stato rinvenuto a Posillipo. Per la precisione, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un giardino in via San Pietro ai due frati, nell'ex circolo delle Poste: qui, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, riverso in terra, il cadavere di un uomo di età apparente compresa tra i 45 e i 50 anni.

Ignote, al momento, le cause della morte. Sul posto, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, si attende l'arrivo del medico legale, che procederà a un primo esame esterno del cadavere; successivamente, si deciderà se procedere anche con l'autopsia, che potrebbe chiarire le cause del decesso dell'uomo, che come detto non è ancora stato identificato; al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.