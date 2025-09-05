napoli
Video thumbnail

Donna investita in piazza degli Artisti al Vomero, ma l’ambulanza è bloccata dal traffico: “Viabilità fallimentare”

Nel pomeriggio odierno una donna è stata investita da un’auto a pochi passi da piazza degli Artisti, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. L’ambulanza, a causa del traffico, ha però impiegato del tempo per portare i soccorsi alla donna; il consigliere di Municipalità Rino Nasti parla di “piano traffico fallimentare”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Il luogo dell’incidente (Foto: Rino Nasti, consigliere V Municipalità)
Il luogo dell’incidente (Foto: Rino Nasti, consigliere V Municipalità)

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: una donna è stata investita da un'automobile in via Giuseppe Recco, a due passi da piazza degli Artisti. Oltre al comprensibile spavento per le sorti della donna – in strada si è formato un folto capannello di curiosi – l'incidente ha fornito l'occasione per riflettere sulla viabilità nel quartiere.

Rino Nasti, consigliere dei Verdi della V Municipalità di Napoli (Vomero-Arenella), ha criticato il piano traffico vigente nella zona. "In via Giuseppe Recco, area di Antignano, una signora è stata investita. Sono arrivati subito i carabinieri, l’ambulanza ha avuto come al solito difficoltà ad arrivare data la congestione che si è determinata, in un dispositivo di traffico che contestano sia i residenti che i negozianti; da almeno un anno e mezzo. Un ennesima triste riprova del fallimento del dispositivo di divieto di transito, voluto dalla presidente Cozzolino testardamente e che indirizza flussi di traffico in un’angusta via" ha detto il consigliere.

L'ambulanza è riuscita a raggiungere la donna, che è stata caricata a bordo dai sanitari e trasportata all'ospedale più vicino; le sue condizioni di salute non sono, però, al momento note.

Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio di Ciro Rapuano a Forcella: allo studio la dinamica delle coltellate inferte dalla moglie
La versione di Lucia Salemme: “Mi ha accoltellata, l'ho ucciso con l'arma che aveva sotto il cuscino"
Sarebbe avvenuto durante un litigio in cui il 59enne avrebbe accoltellato la donna
La vittima è Ciro Rapuano, ucciso con decine di fendenti. La moglie arrestata per omicidio volontario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views