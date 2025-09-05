Donna investita in piazza degli Artisti al Vomero, ma l’ambulanza è bloccata dal traffico: “Viabilità fallimentare”

Nel pomeriggio odierno una donna è stata investita da un’auto a pochi passi da piazza degli Artisti, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. L’ambulanza, a causa del traffico, ha però impiegato del tempo per portare i soccorsi alla donna; il consigliere di Municipalità Rino Nasti parla di “piano traffico fallimentare”.

Il luogo dell’incidente (Foto: Rino Nasti, consigliere V Municipalità)

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: una donna è stata investita da un'automobile in via Giuseppe Recco, a due passi da piazza degli Artisti. Oltre al comprensibile spavento per le sorti della donna – in strada si è formato un folto capannello di curiosi – l'incidente ha fornito l'occasione per riflettere sulla viabilità nel quartiere.

Rino Nasti, consigliere dei Verdi della V Municipalità di Napoli (Vomero-Arenella), ha criticato il piano traffico vigente nella zona. "In via Giuseppe Recco, area di Antignano, una signora è stata investita. Sono arrivati subito i carabinieri, l’ambulanza ha avuto come al solito difficoltà ad arrivare data la congestione che si è determinata, in un dispositivo di traffico che contestano sia i residenti che i negozianti; da almeno un anno e mezzo. Un ennesima triste riprova del fallimento del dispositivo di divieto di transito, voluto dalla presidente Cozzolino testardamente e che indirizza flussi di traffico in un’angusta via" ha detto il consigliere.

L'ambulanza è riuscita a raggiungere la donna, che è stata caricata a bordo dai sanitari e trasportata all'ospedale più vicino; le sue condizioni di salute non sono, però, al momento note.