Donna azzannata da un cane mentre porta a spasso il suo cucciolo: ferita a una mano È accaduto nel cuore di Salerno: anche il cagnolino della donna è rimasto lievemente ferito; per nessuno dei due ci sono state gravi conseguenze.

A cura di Valerio Papadia

La donna e il suo cagnolino aggrediti a Salerno

Tanta paura nel pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile, in pieno centro a Salerno: una donna è stata aggredita da un cane di grossa taglia mentre portava a spasso il suo cucciolo. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: la donna stava passeggiando con il suo cagnolino – di razza Jack Russell – e si trovava in via Velia, quando è stata aggredita da un altro cane, di taglia grande – un AmStaff – sfuggito al controllo del ragazzo che lo portava al guinzaglio.

Da una prima ricostruzione, il cane di grossa taglia sarebbe sfuggito al controllo del padrone proprio per attaccare il cane più piccolo: la donna si sarebbe quindi frapposta tra i due animali per evitare che il Jack Russell subisse conseguenze peggiori, venendo così azzannata dall'AmStaff a una mano. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove le sono stati applicati dei punti di sutura a due dita di una mano; anche il cagnolino ha riportato un morso e diversi graffi. Da quanto si apprende, il padrone dell'AmStaff, in un primo momento allontanatosi dal posto, è stato poi rintracciato dalle forze dell'ordine.

I momenti immediatamente successivi all'aggressione sono stati anche immortalati da un passante con il telefonino e pubblicati su TikTok: le immagini mostrano alcuni presenti che redarguiscono il giovane padrone dell'AmStaff (che poi si allontana), mentre la donna che è appena stata azzannata è a terra, di fianco la suo cagnolino.