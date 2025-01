Donna 90enne cade dal balcone e muore a Trentola Ducenta

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna anziana di circa 90 anni è precipitata questa mattina dal balcone di casa ed è morta. L'incidente è avvenuto a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, attorno alle ore 11,00 di ieri, sabato 4 gennaio 2025. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri, che indagano sulla vicenda, e l'ambulanza del 118 che ha cercato di prestare le prime cure mediche. Purtroppo, il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Tragedia a Trentola Ducenta, nel Casertano: morta 90enne

La salma è stata quindi sequestrata dalle forze dell'ordine e trasportata nell'obitorio dell'ospedale. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso, acquisito le testimonianze per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto, se si sia trattato di un incidente, di un malore improvviso che potrebbe averle fatto perdere l'equilibrio, o di un gesto estremo. Solo ipotesi è bene precisare, perché soltanto i successivi accertamenti potranno chiarire cosa sia avvenuto.

Le indagini dei carabinieri sul decesso

L'episodio è avvenuto nel centro storico di Trentola Ducenta, a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio Martire. La tragedia ha molto scosso la comunità locale. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima, per la tragica scomparsa. La salma, intanto, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe decidere per ulteriori approfondimenti. Solo dopo potrà essere liberata e restituita alla famiglia per poter procedere ai funerali. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.