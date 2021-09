Don Mimmo Battaglia annuncia il 31esimo sinodo della Chiesa di Napoli: “Non vedo l’ora” Don Mimmo Battaglia ha annunciato un nuovo sinodo della Chiesa di Napoli: sarà il 31esimo di sempre, l’ultimo risaliva al 1983. “L’ho sognato fin dal primo momento che ho ricevuto questo incarico”. Nei prossimi giorni saranno annunciati tempi, processi e strutture: l’annuncio è stato accolto dai presenti nella Cattedrale di Napoli con un lungo applauso di entusiasmo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha annunciato un sinodo della Chiesa di Napoli: lo ha fatto a margine della Celebrazione Eucaristica di quest'oggi. A guidare la commissione preparatoria, ha spiegato don Mimmo Battaglia, sarà don Gennaro Matino, che ha ricevuto anche il suo nuovo incarico di Pro-Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Napoli. Si tratterà del sinodo numero 31 della Chiesa di Napoli: l'ultimo era avvenuto nel lontano 1983, quando l'arcivescovo metropolita era monsignor Corrado Ursi (scomparso nel 2003), predecessore di monsignor Michele Giordano (in carica dal 1987 al 2006) e di don Crescenzio Sepe (in carica per 15 anni tra il 2006 ed il 2020).

"L'ho sognato fin dal primo momento in cui sono arrivato qui, l'ho pensato come un necessario momento di ascolto di ogni componente cittadina", ha detto monsignor Battaglia, che pochi giorni fa ha ufficiato il primo miracolo di San Gennaro, spiegando poi che si tratterà di un sinodo "aperto a tutti, uomini, donne, credenti e non. Dovrà partire dall'ascolto, qui ridefiniremo il nostro ruolo di Chiesa a Napoli e costruiremo un progetto che renda protagonisti i territori". Ancora presto però per conoscere tempi, processi e strutture del percorso sinodale: dettagli che comunicherà al più presto. "Si tratta di una sfida che ci riguarda e che ci legherà ancora di più all’intera Chiesa italiana, pronta tra qualche giorno ad aprire il suo sinodo come voluto da Papa Francesco", ha aggiunto ancora don Mimmo Battaglia. Il suo annuncio è stato accolto dai presenti nella Cattedrale di Napoli con un lungo applauso di entusiasmo.