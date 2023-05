Domani per Napoli-Fiorentina si cambia: nessun blocco auto e moto Il Comune di Napoli, in vista della sfida del pomeriggio di domani contro la Fiorentina al Maradona, ha deciso di non istituire blocchi alla circolazione.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessuno blocco alla circolazione di auto e moto, come successo contro la Salernitana e per il match che ha regalato lo scudetto al Napoli: il dispositivo di traffico per la partita che si disputa domani al Maradona contro la Fiorentina – la prima in città dopo la vittoria matematica dello scudetto – non prevede infatti nessun divieto di circolazione e nessuna maxi zona pedonale. Lo ha deciso il Comune di Napoli al termine della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina.

"Si immagina un dispositivo più leggero per il centro, anche perché il clou degli eventi si svolgerà a Fuorigrotta e quindi anche le forze di sicurezza verranno maggiormente concentrate su quel quartiere" aveva detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi prima che si delineasse il dispositivo di traffico in vista della partita prevista domani, domenica 7 maggio, alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

Domani 250 vigili e 20 carroattrezzi a pattugliare le strade di Napoli

L'attenzione alla sicurezza e alla verifica che le regole vengano rispettate rimarrà ad ogni modo alta: saranno 250 gli agenti della Polizia Municipale impegnati per le strade della città, mentre saranno 20 i carroattrezzi impegnati nella rimozione di eventuali auto in divieto di sosta. Le forze dell'ordine, poi, concentreranno la loro attenzione nelle zone particolarmente sensibili e frequentate: piazza Municipio, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito, piazza Dante e Lungomare.