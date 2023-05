Napoli-Fiorentina, piano traffico per la festa scudetto del 7 maggio: ordinanza con orari e divieti Divieto di sosta con rimozione coatta in diverse strade di Fuorigrotta a partire dalla serata di sabato 6 maggio e fino alle ore 2 di lunedì 8 maggio per la festa scudetto bis.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova ordinanza ufficiale con il piano traffico per la partita di Napoli-Fiorentina, che si giocherà domenica 7 maggio alle ore 18,00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il Comune di Napoli ha previsto trasporti straordinari dei mezzi pubblici fino alle ore 2,00 di notte per metropolitana Linea 1 e Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, in previsione di una nuova festa spontanea per il terzo scudetto che potrebbe scattare al termine della partita, considerando che sarà la prima gara in casa del Calcio Napoli dopo il match a Udine e che tantissimi tifosi potrebbero recarsi a Fuorigrotta richiamati dalla presenza della squadra allo Stadio.

Palazzo San Giacomo, per motivi di ordine pubblico e di viabilità, ha pubblicato una nuova ordinanza che prevede alcuni divieti già a partire dalla serata di sabato 6 maggio. In particolare, il dispositivo prevede l'istituzione di un particolare dispositivo temporaneo in alcune strade della Municipalità 10, per esigenze legate allo svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Fiorentina” presso lo Stadio Maradona dalle ore 23.00 del 6 maggio alle ore 02.00 del 8 maggio 2023". Altri provvedimenti potrebbero vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

L'ordinanza per Napoli-Fiorentina

Viene istituito con Ordinanza, dalle ore 23.00 del 6 maggio alle ore 02.00 del 8 maggio 2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di Pubblica sicurezza, ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Fiorentina” presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) lungo le strade come di seguito indicate:

via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra viale Augusto e via Galeota;

via Galeota;

via Jacopo de Gennaro;

via Tansillo, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e via Jacopo de Gennaro;

piazzale D’Annunzio;

tutte le aree di parcheggio di piazzale D’Annunzio da via Pirandello a via Cinthia;

area di sosta data in concessione alla SSC Napoli ubicata in Piazzale D’Annunzio e delocalizzazione della stessa su via Marconi;

via Pirandello, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e piazzale D’Annunzio;

via Marconi, ad eccezione dei soli autoveicoli originariamente accreditati dalla SSC Napoli per il predetto parcheggio dato in concessione su piazzale d’Annunzio;

Gli orari dei mezzi pubblici domenica 7 maggio

Domenica 7 Maggio, in relazione agli eventi sportivi del calcio SSC Napoli, considerata la straordinarietà degli eventi, il servizio Anm subirà le seguenti modifiche:

METRO LINEA 1: la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34

Ultima corsa: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

FUNICOLARI CENTRALE, MONTESANTO, MERGELLINA: in servizio fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

BUS: il servizio delle linee 116, 140, 151, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, 204 (con autobus), 254 (con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Le altre linee effettueranno l'esercizio ordinario festivo. Il servizio bus notturno è sospeso.

ALIBUS: il servizio sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

FILOBUS E TRAM: servizio sospeso dalle ore 17:00.

PARCHEGGI: Argento, Chiaiano e Frullone aperti fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Brin e Colli Aminei aperti tutta la notte.

ASCENSORI: in funzione fino alle ore 14.00.

ANM POINT: attivi fino alla chiusura degli impianti.