Marco e Claudio Marrandino uccisi nel Casertano, in centinaia alla fiaccolata: domani funerali a Cesa I funerali dei due fratelli si svolgeranno domani, giovedì 20 giugno, nella chiesa di San Cesario Martire a Cesa, la cittadina del Casertano nella quale vivevano. Proclamato il lutto cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Fiaccolata con centinaia di persone a Cesa, per ricordare Marco e Claudio Marrandino, uccisi a colpi di pistola, lo scorso 15 giugno sull'Asse Mediano, nel territorio di Orta di Atella, in provincia di Caserta. I due fratelli di 39 e 29 anni erano originari proprio di Cesa, dove stasera si è tenuta una messa di ricordo, al termine della quale, oltre 200 persone si sono radunate sul sagrato per ricordare i due giovani. Tante persone hanno manifestato il proprio dolore, indossando magliette bianche con le foto delle due vittime.

Uno striscione è stato affisso sulla facciata di un edificio: "Marco, avvocà, lasci nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto un vuoto. Eri gentilezza, professionalità, educazione. Claudio, tu, esempio di gioia, spensieratezza, allegria. Vivrete sempre nei nostri cuori. Non vi dimenticheremo mai!".

I funerali domani a Cesa

A Cesa sono stati sospesi i festeggiamenti per il Santo Patrono San Cesario Martire, e domani, giovedì 20 giugno, si terranno i funerali di Marco e Claudio. Proprio nelle scorse ore, l'uomo fermato per il delitto, Antonio Mangiacapre, operaio di 53 anni, ha confessato di aver ucciso i due fratelli in seguito a una lite per motivi di viabilità; come già emerso nei giorni scorsi, il duplice omicidio si è consumato davanti a due carabinieri, verso i quali il 53enne ha puntato anche la pistola prima di fuggire.

I fratelli Marco e Claudio Marrandino

Le esequie dei due fratelli, Marco, avvocato e Claudio, imprenditore edile, si svolgeranno, come detto domani, alle ore 18.30 nella chiesa di San Cesario Martire a Cesa, la cittadina della provincia di Caserta nella quale i due erano molto conosciuti e dove vivevano. Questa sera, invece, mercoledì 19 giugno, sempre a Cesa si svolgerà una veglia di preghiera in memoria dei fratelli Marrandino.

A Cesa proclamato il lutto cittadino per i funerali dei fratelli Marrandino

Come paventato già dopo l'omicidio, in occasione dei funerali di Marco e Claudio Marradino, il sindaco di Cesa Vincenzo Guida ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz'asta e chiusura degli uffici pubblici, nonché degli esercizi commerciali in concomitanza con le esequie. Ecco la comunicazione dell'amministrazione comunale di Cesa:

Ritenuto di dover interpretare il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita da questa drammatica notizia, e che ha manifestato unanime il desiderio di partecipazione al dolore dei familiari è stato proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione