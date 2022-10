Domani i funerali di Marcello Toscano, l’insegnante ucciso a scuola a Melito Le esequie del professore ucciso a coltellate nella scuola “Marino Guarano” si svolgeranno a Mugnano, nella provincia di Napoli, domani, martedì 4 ottobre.

A cura di Valerio Papadia

La vittima, Marcello Toscano

Sono stati fissati i funerali di Marcello Toscano, il professore di 64 anni ucciso nella scuola dove insegnava, l'istituto "Marino Guarano" di Melito, nella provincia di Napoli: le esequie dell'insegnante si terranno domani, martedì 4 ottobre, alle ore 16 nella chiesa di San Nunzio Sulprizio, a Mugnano, cittadina nella quale il 64enne viveva. Per l'omicidio del professore è stato arrestato Giuseppe Porcelli, 54 anni, collaboratore scolastico nella scuola di Melito nella quale insegnava anche Toscano: il fermo del bidello è stato convalidato dal gip e l'uomo si trova ora nel carcere di Poggioreale; il 54enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, per cui non ci sono ancora dichiarazione del presunto omicida sul delitto.

Si indaga su un prestito di soldi del prof al bidello

Gli inquirenti si sono subito concentrati su Porcelli: sui vestiti del collaboratore scolastico, dopo il delitto, sono state trovate tracce di sangue. Inoltre, le telecamere della scuola, al termine delle lezioni, hanno ripreso i due avviarsi verso il cortile della scuola, ma più tardi davanti a quelle stesse telecamere è passato soltanto il collaboratore scolastico. Le indagini si stanno concentrando su un presunto prestito di soldi che Toscano avrebbe elargito a Porcelli e che potrebbe essere, secondo gli investigatori, il movente del delitto.

Genitori e studenti hanno manifestato a scuola: "Più sicurezza"

Nel frattempo oggi, lunedì 3 ottobre, alla scuola media "Marino Guarano" studenti e genitori hanno messo in scena una manifestazione per chiedere alle istituzioni più sicurezza sul territorio e, soprattutto, nell'istituto scolastico. Mamme e papà degli studenti hanno chiesto che a scuola vengano istallati metal detector e telecamere per garantire la sicurezza dei propri figli: "Non lasciateci soli" il loro disperato grido di aiuto.