Domani i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio a Sarno

Gaetano Russo

Domani, mercoledì 11 febbraio, sarà il momento del dolore e dell'ultimo saluto a Sarno, nella provincia di Salerno, per Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate nel suo negozio, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, per difendere la figlia 19enne. I funerali di Gaetano Russo si svolgeranno, infatti, alle ore 15 nel Duomo di Episcopio di Sarno.

In occasione delle esequie, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha proclamato il lutto cittadino: "Per l’intera durata del lutto cittadino saranno osservati i seguenti segni di raccoglimento: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, con nastro luttuoso, presso Palazzo San Francesco; un minuto di silenzio, alle ore 15, all’inizio del rito funebre, con sospensione delle attività lavorative, commerciali; l’abbassamento delle saracinesche degli esercizi commerciali durante il minuto di raccoglimento" ha deliberato il primo cittadino.

Per l'omicidio di Gaetano Russo è stato arrestato e portato in carcere Andrea Sirica, 35 anni, che quella notte si è presentato nel negozio del 57enne e, dopo una lite, ha afferrato un coltello e ha colpito ripetutamente Russo, che stava cercando di difendere la figlia 19enne. Proprio Sirica, nelle scorse ore, è tornato a far parlare di sé per una fotografia, scattata presumibilmente in cella, che lo ritrae insieme al fratello, sulla quale l'amministrazione carceraria sta ora indagando.

Dei momenti immediatamente successivi all'omicidio, poi, esiste un video, largamente diffuso sui social, che riprende anche l'intervento della polizia e l'arresto di Sirica. Le immagini mostrano come il 35enne, in evidente stato di alterazione, ponga resistenza all'arresto, cercando di divincolarsi e, in alcune occasioni, cercando anche di colpire i poliziotti. Il video mostra anche la folla, radunatasi davanti al negozio di Gaetano Russo: qualcuno dei presenti si scaglia contro Sirica e lo colpisce, nonostante l'intervento in corso della polizia.