L’assassino del panettiere a Sarno si fotografa in cella col fratello, il carcere avvia indagine

Circola una foto di Andrea Sirica, in carcere per l’omicidio di Gaetano Russo a Sarno (Salerno), e il fratello: sarebbe stata scattata in cella dopo l’arresto.

Andrea Sirica e il fratello in carcere

A destra Andrea Sirica, 35 anni, arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo; a sinistra, il fratello, detenuto dal gennaio 2025. "Foto di famiglia" che sta circolando sui social in queste ore e che è adesso al centro di una indagine interna del carcere di Fuorni: sarebbe stata scattata in cella.

La foto di Sirica e il fratello in carcere

Il sospetto è che quella fotografia, rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sia stata scattata in occasione dell'incontro in carcere tra i due fratelli dopo l'arresto per omicidio del 35enne; sarebbe stato usato, di conseguenza, un telefono cellulare illegalmente introdotto e detenuto dietro le sbarre. I vertici del carcere, guidato dal direttore Carlo Brunetti, hanno avviato accertamenti per capire se come sia stata scattata quella fotografia e come sia arrivata all'esterno.

L'omicidio di Gaetano Russo a Sarno

Sirica è stato arrestato martedì scorso per l'omicidio di Gaetano Russo, avvenuto nella salumeria-forno della vittima a Sarno, in provincia di Salerno. Il 35enne si sarebbe presentato nell'attività commerciale poco prima dell'una del mattino, mentre Russo stava per sfornare il pane, e avrebbe litigato con la figlia 19enne dell'uomo; il commerciante, intervenuto per difendere la ragazza, sarebbe stato aggredito da Sirica, che si sarebbe avventato su di lui sferrando almeno dieci fendenti con un coltello preso dal bancone.

Il 35enne è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie della Polizia di Stato e da un carabiniere libero dal servizio. L'ipotesi della rapina, inizialmente presa in considerazione, è stata poi scartata a seguito delle testimonianze; poche ore prima Sirica era stato anche cacciato da una chiesa vicina, dove si era messo a cantare e a disturbare i fedeli.