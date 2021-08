Domani i funerali di Dennis Ferrante, morto a 18 anni in un incidente in moto a Giugliano Le esequie del giovane si svolgeranno sabato 7 agosto a Villaricca. Dennis è purtroppo deceduto lo scorso 4 agosto a causa di un incidente stradale occorso a Giugliano in Campania: alla guida della sua moto, in compagnia di un amico, il 18enne si è scontrato con un’automobile. L’altro giovane è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Si svolgeranno domani, sabato 7 agosto, i funerali di Dennis Ferrante, il giovane di soli 18 anni morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, lo scorso 4 agosto. Le esequie avranno luogo come detto, domani, a Villaricca, cittadina di origine della giovane vittima: parenti e amici daranno l'ultimo saluto a Dennis alle ore 17 nella chiesa di San Francesco d'Assisi.

L'incidente in cui ha perso la vita Dennis Ferrante

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il 18enne Dennis Ferrante è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 agosto, a Giugliano in Campania, città vicina a quella di cui la vittima era originaria. Dennis si trovava a bordo della sua motocicletta, una Yamaha, in compagnia di un amico quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, in via Nuova Arco Sant'Antonio, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile: il 18enne e l'amico che si trovava in sella con lui sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto, mentre il conducente della vettura si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Dennis: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Gravi anche le ferite riportate dall'amico, ricoverato in prognosi riservate all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Soccorso anche il conducente dell'automobile, che però ha riportato ferite lievi. Le forze dell'ordine indagano per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.