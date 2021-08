Moto contro auto, morto un 20enne, un ferito grave: tragedia a Giugliano Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, in via Nuova Arco Sant’Antonio: la vittima, un 20enne del posto, si trovava in sella a una motocicletta quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Ferito in maniera grave anche un altro giovane che si trovava sul mezzo a due ruote.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, a Giugliano in Campania, città dell'hinterland a Nord di Napoli: il bilancio è di un giovane deceduto e di un altro ferito in maniera molto grave. Stando a quanto si apprende, la vittima, un 20enne del posto, e il ferito, si trovavano in sella a una motocicletta Yamaha quando, giunti in via Nuova Arco Sant'Antonio, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, una Lancia Delta. La vittima, che si trovava alla guida della motocicletta, è purtroppo stata sbalzata in aria violentemente e ha perso la vita praticamente sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Soccorso dal 118, l'altro occupante della motocicletta è stato trasportato al più vicino ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute; soccorso dai sanitari anche il conducente della vettura, che però ha riportato ferite lievi.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini della Polizia Municipale di Giugliano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica del drammatico incidente e per accertare eventuali responsabilità. A causa dello scontro, dei rilievi delle forze dell'ordine e della rimozione dei veicoli coinvolti, si registrano anche notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica nella zona interessata.