Domani i funerali di Aniello Marino, il 16enne travolto dal treno a Frattamaggiore Ad Orta di Atella (Caserta) i funerali del 16enne travolto da un treno nella stazione di Frattamaggiore; il sindaco Santillo ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aniello Marino

Sono stati fissati per domani, 28 novembre, i funerali di Aniello Marino, il 16enne di Orta di Atella (Caserta) trovato senza vita sui binari della stazione di Frattamaggiore (Napoli); il ragazzo è stato travolto da un treno in transito. Le esequie si terranno nella parrocchia di San Massimo Vescovo, ad Orta di Atella, alle 14. Il sindaco Antonino Santillo ha proclamato per domani il lutto cittadino con una ordinanza, diponendo l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici per l'intera giornata.

Del ragazzo si erano perse le tracce giovedì scorso, 24 novembre; i familiari si erano rivolti anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?" e avevano diffuso diversi appelli sui social. In serata era stato trovato un corpo nei pressi della stazione di Frattamaggiore, inizialmente identificato in una persona dall'apparente età di circa 30 anni; col passare delle ore, però, gli accertamenti hanno mostrato che si trattava in realtà del 16enne. La conferma dell'identità era stata diffusa dal sindaco Santillo, che con un post su Facebook aveva espresso vicinanza alla famiglia a nome della comunità.

Secondo una prima ricostruzione, che resta per il momento al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe attraversato sui binari per fare prima ma sarebbe stato centrato da un treno ad alta velocità; il conducente, essendo accaduto di sera, non si sarebbe nemmeno accorto dell'impatto. Fondamentale per il riconoscimento si è rivelato il telefono cellulare, trovato nella tasca dei pantaloni del corpo, con all'interno una scheda sim intestata alla madre di Marino e utilizzata dal giovane.