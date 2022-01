Domani i funerali del deputato Enzo Fasano nel Duomo di Salerno: posticipato voto per il Quirinale I funerali del deputato Enzo Fasano si svolgeranno domani, martedì 25 gennaio, nel Duomo di Salerno: oggi in città è stata aperta la camera ardente.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni di lutto, a Salerno, per la morte di Enzo Fasano, deputato di Forza Italia che è scomparso ieri a 70 anni dopo una lunga malattia. Oggi, nella città campana è stata aperta la camera ardente, nell'ex sede di Alleanza Nazionale – partito di cui Fasano ha fatto parte – in via Roma, mentre domani, martedì 25 gennaio, sarà il giorno dei funerali, che saranno celebrati alle ore 10 nel Duomo di Salerno. Per consentire ai parlamentari di partecipare alle esequie di Enzo Fasano, nella giornata di domani, è stato eccezionalmente posticipato l'orario delle votazioni per il Presidente della Repubblica (che hanno preso il via oggi, 24 gennaio), che cominceranno a partire dalle ore 15 invece che dalle 11.

Come detto, la comunità di Salerno è in lutto per la morte del deputato, nonché ex senatore, Enzo Fasano. L'attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha così espresso il cordoglio dell'intera città per la scomparsa dell'onorevole Fasano: