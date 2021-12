Domani ancora allerta meteo a Napoli e in Campania. Criticità arancione e gialla venerdì 3 dicembre Ancora allerta meteo su Napoli e su gran parte della Campania domani. Il bollettino della Protezione Civile: criticità gialla a Napoli, arancione sulla parte bassa della regione.

A cura di Redazione Napoli

Ancora allerta meteo su Napoli e su gran parte della Campania domani 3 dicembre. Oggi il bollettino della Protezione Civile dice che fino alle ore 23.59 di oggi giovedì 2 dicembre c'è maltempo con allerta per «rischio idraulico e idrogeologico» arancione per Napoli e provincia e giallo per altre zone.

Dalla mezzanotte di domani venerdì 03 dicembre 2021 e per le successive 24 ore ancora maltempo. Rischio ordinario idrogeologico localizzato sulle zone di allerta 1, 2 e 4; moderato per rischio idrogeologico diffuso sulla zona di allerta 3, 5, 6, 7 e 8

Codice colore giallo sulle zone di allerta 1, 2 e 4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio)

sulle zone di allerta 1, 2 e 4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio) Codice colore arancione sulla zona di allerta 3, 5, 6, 7 e 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento)

È possibile che alcuni sindaci, così come accaduto oggi, decidano la chiusura delle scuole per criticità connesse alla situazione meteo. Le ordinanze arriveranno nelle prossime ore. Napoli è allerta gialla, quindi è assai improbabile che per le scuole arriverà un nuovo provvedimento di chiusura come quello firmato ieri dal sindaco Gaetano Manfredi.

Maltempo oggi: vento forte, aliscafi sospesi per Ischia e Procida

Oggi venti da sud ovest fino a 24 nodi ed il mare agitato ostacolano la regolarità dei collegamenti marittimi nel golfo partenopeo. Sono state di conseguenza sospese tutte le corse di aliscafi per Ischia e Procida in partenza ed in arriva al Molo Beverello. Le isole attualmente sono collegate dalle navi traghetto dai porti di Porta di Massa e Pozzuoli; possibili cancellazioni di corse anche per pomeriggio e serata considerate le previsioni meteo.