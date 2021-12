Allerta meteo arancione a Napoli e Campania, temporali per tutto giovedì 2 dicembre Si prevedono forti precipitazioni e raffiche di vento per tutta la giornata di domani, giovedì 2 dicembre 2021, su gran parte del territorio regionale.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: diramata un'allerta meteo per tutta la giornata di domani, giovedì 2 dicembre 2021. L'allerta sarà arancione per possibile dissesto idrogeologico nelle seguenti zone: 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana); 2 (Alto Volturno, Matese) ; 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini); 5 (Tusciano, Alto Sele). L'allerta sarà invece gialla nelle seguenti zone: 4 (Alta Irpinia, Sannio); 6 (Piana del Sele, Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento).

In previsione dei fenomeni attesi, vale a dire abbondanti precipitazioni e raffiche di vento molto forti, si raccomanda:

di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo e alveo-strada, ecc.);

di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali, ai luoghi della rete stradale prossimi ad impluvi, canali e corsi d’acqua soggetti ad esondazione.

di controllare le aree a rischio frana, individuate nei p.s.a.i. dalle autorità di bacino e dei pendii soggetti a fenomeni di erosione, e le zone sottostanti i versanti per la possibilità di trasporto a valle di materiali solidi, per effetto di ruscellamenti superficiali.

di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo,ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.

Saranno ovviamente i sindaci, com'è loro prerogativa decidere se chiudere le scuole per l'allerta meteo nella giornata di giovedì 2 dicembre. In molti casi nei giorni scorsi soprattutto in provincia di Napoli e nel Salernitano, i Comuni hanno deciso di sospendere l'attività didattica.