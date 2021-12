Allerta meteo, domani 2 dicembre scuole chiuse in molti comuni della Campania L’allerta meteo arancione per giovedì 2 dicembre sta determinando la chiusura di scuole di ogni ordine e grado in vari comuni della Campania.

Domani giovedì 2 dicembre alcuni comuni della Campania sospenderanno l'attività didattica di ogni ordine e grado. Scuole chiuse, dunque, e il motivo è semplice: allerta meteo livello arancione. La Protezione civile della Campania stamane ha infatti diramato un bollettino di criticità arancione nelle seguenti zone: 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana); 2 (Alto Volturno, Matese) ; 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini); 5 (Tusciano, Alto Sele). L'allerta sarà invece gialla nelle seguenti zone: 4 (Alta Irpinia, Sannio); 6 (Piana del Sele, Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento).

Alcuni sindaci, sulla base delle loro prerogative, hanno già annunciato l'ordinanza di chiusura dei plessi per precauzione. Il bollettino meteo infatti prevede:

precipitazioni anche carattere di rovescio o temporali pure di forte intensità che potrebbero dare luogo a un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi. Previsti anche venti forti sud-occidentali con raffiche nei temporali.

La ratio dei provvedimenti varia ovviamente non solo a seconda dei singoli bollettini cittadini ma anche rispetto al singolo "quadro" sui problemi di edilizia scolastica, problematiche che ovviamente conoscono i sindaci. Per questo è a loro che è demandata la decisione finale. A Napoli città le scuole resteranno aperte, chiusi solo i parchi pubblici.

Elenco scuole chiuse per allerta meteo in Campania

Roccapiemonte

Somma Vesuviana

Casamicciola Terme (Ischia)

Scafati

Sarno

Molto spesso ci si chiede chi decide le scuole chiuse per allerta meteo e quali siano i criteri. Fanpage.it ha spiegato, parlando con le Amministrazioni comunali e con la Protezione Civile Campania che la macchina della sicurezza parte subito dopo il bollettino della Protezione Civile Regionale con una criticità (che può essere gialla, arancione o rossa). La disposizione della chiusura di scuole e altri luoghi pubblici non è automatica, ma decisa in via discrezionale dal sindaco. In genere scatta sempre con un’allerta arancione. Ma sempre più spesso è decisivo il fattore vento.

