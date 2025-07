Dolore e lacrime per i funerali di Ciro Pierro e Luigi Romano, morti sul lavoro a Rione Alto

Sono iniziati quest'oggi i funerali dei tre operai morti al Rione Alto di Napoli, precipitati da un ponteggio mentre lavoravano: oggi le rispettive cerimonie per Ciro Pierro, 62 anni, a Calvizzano e per Luigi Romano, 67 anni, nel quartiere di Secondigliano. Domani invece l'ultimo saluto a Vincenzo Del Grosso, 54 anni, nel Rione Forcella di Napoli. Dolore e lacrime di parenti e amici per i funerali che si sono tenuti a distanza di poche ore nella chiesa di San Giacomo a Calvizzano e in quella dei Santi Cosma e Damiano. I feretri dei due operai hanno attraversato la folla che si era formato fuori le rispettive chiese, tra le lacrime dei presenti.

"Oggi il nostro cuore, il cuore della nostra Chiesa napoletana è attraversato da un dolore profondo per la morte di Vincenzo, Ciro, e Luigi. Tre uomini, tre lavoratori, tre storie spezzate mentre con dignità guadagnavano il pane per vivere. Erano in un cantiere, su un mezzo di sollevamento ma in un attimo è crollato tutto: il cestello, il giorno, i sogni, le promesse. È crollato, ancora una volta, quel patto sacro che dovrebbe tenere insieme lavoro e sicurezza, fatica e dignità. Per questo non possiamo tacere". Così in una nota il Cardinale monsignor Mimmo Battaglia, che aggiunge: