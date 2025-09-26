Diventa mamma a 31 anni nonostante un tumore all’utero: “Ho realizzato un sogno”

Agnese (al centro), il marito Saverio (a destra) e il dottor Raffaele Petta (a sinistra) / Foto Clinica Villa del Sole

Diventa mamma a 31 anni nonostante un tumore all'utero ed una grave endometriosi. Agnese e il marito Saverio 40 anni, entrambi originari di Furore, perla della Costiera Amalfitana, sono così diventati finalmente genitori grazie alla fecondazione assistita, coronando il loro sogno. “Ringrazio l’equipe del CFA di Napoli, tutto il Personale Sanitario della Clinica “Villa del Sole” che mi hanno aiutato amorevolmente a realizzare questo mio sogno” afferma la signora Agnese.

Da molto tempo Agnese e Saverio rincorrevano il desiderio di genitorialità. La 31enne si è così rivolta al dottor Raffaele Petta. Le è stata diagnosticata una grave forma di endometriosi con ridotta riserva ovarica. È stata quindi indirizzata al Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, diretto dal professor Brian Dale, scienziato di fama internazionale, dove il dottor Petta è direttore del Servizio di Ostetricia. Tra gli esami propedeutici alla fecondazione assistita, Agnese veniva sottoposta ad isteroscopia con biopsia dalla quale risultava affetta da una forma iniziale di tumore dell’utero.

La 31enne inserita nel nuovo programma di Fertility Sparing

Tale condizione prevedeva l’asportazione dell’utero con evidente perdita della capacità riproduttiva. Agnese è stata quindi inserita in un nuovo programma di Fertility Sparing, studio condotto dalla dottoressa Virginia Foreste del gruppo del professor Attilio Di Spiezio.

Il protocollo prevedeva come terapia del tumore l’inserimento di una spirale medicata con un follow up di controlli isteroscopici ogni 3 mesi. Essendo guarita dalla patologia, è stato effettuato il transfer dell’embrione che ha portato alla gravidanza, quest'ultima seguita con controlli ravvicinati ecografici, flussimetrici e cardiotocografici. La 31enne è stata, quindi, ricoverata nel Reparto di Ostetricia della Clinica “Villa del Sole” di Salerno, diretto dalla dottoressa Iole Patrizia Vuolo, e sottoposta a taglio cesareo il 28 luglio scorso, eseguito dal dottor Petta con i dottori Gianmarco Miele e Mariarosaria Pandolfi. L’anestesia è stata condotta dal dottor Franco Lazzarini. Il neonato, con un peso di 3,3 kg, è stato affidato alle cure del dottor Giacomo del Giudice, responsabile del Reparto di Neonatologia. Attualmente sia il piccolo che la sua mamma sono a casa e godono di ottima salute.