Distributore rotto, automobilisti rubano 24mila euro di benzina: si indaga sui filmati delle telecamere Si stringe il cerchio attorno agli automobilisti che sono accorsi al distributore di Eboli che ha “elargito” benzina gratis per un guasto. Danno da 25mila euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si chiude il cerchio attorno alla vicenda del distributore di benzina "impazzito" ad Eboli, che ha iniziato ad erogare benzina e gasolio gratis due sere fa, facendo accorrere persone anche a piedi con le taniche da riempire. I video delle telecamere di sorveglianza hanno infatti ripreso tutti quelli che sono accorsi mediante passaparola, causando anche un danno consistente al benzinaio, di circa 20mila euro. Danno particolarmente consistente visto che l'attività aveva aperto solo a gennaio.

La sera prima, il pieno con soli 20 euro

Già la sera prima della vicenda, come ricostruito da Fanpage.it che ha sentito diverse fonti in zona, il distributore aveva avuto un problema simile: il pieno infatti costava "solo" 20 euro, perché le pompe non si fermavano a quella cifra ma continuavano ad erogare benzine e gasolio. Un primo danno di circa 4mila euro, che il titolare ha scoperto soltanto la mattina dopo, quando si è accorto della differenza tra il carburante a disposizione e l'incasso effettuato. Una cifra non da poco considerando che l'uomo ha aperto da poche settimane la propria attività.

La notte del carburante "gratuito"

Il peggio è arrivato il giorno dopo, quando il distributore ha iniziato letteralmente a distribuire benzina e gasolio gratis: a quel punto infatti, con il passaparola che è subito iniziato, si è presentata gente di ogni tipo per fare rifornimento, perfino a piedi con taniche e bottiglie. Il tutto però è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, e se qualcuno il giorno dopo si è presentato spontaneamente per saldare quanto dovuto, qualcun altro è invece in corso di identificazione da parte dei carabinieri di Eboli, a cui il gestore si è rivolto il giorno dopo. Il danno quantificato per la seconda "notte di follia" del distributore è infatti di circa 20mila euro. Una cifra che rischia anche di stroncare sul nascere l'attività dell'uomo, che aperta da poco potrebbe fare ulteriormente fatica a sopperire la forte perdita.