Distributore in tilt, la benzina diventa gratis: arrivano di corsa auto e persone con le taniche Un guasto al distributore e la benzina diventa gratis. Accorrono automobilisti a fare il pieno e persone con le taniche per fare “riserva”. Ma tutti sono stati immortalati dalle telecamere e ora rischiano la denuncia per furto. La vicenda è accaduta ad Eboli, in provincia di Salerno. Danno quantificato in circa 20mila euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un "banale" guasto ad un distributore di benzina è costato caro al titolare della pompa, ma rischia di diventare ora carissimo anche per chi vi si è rifornito: il distributore, infatti, è andato in tilt nella notte e ha iniziato a elargire benzina e gasolio gratuitamente a quanti si erano recati per utilizzare il self-service. In un attimo, appena si è sparsa la voce, sono accorse tantissime persone, sia in automobile sia con le taniche, per approfittare di questo inatteso "regalo". Peccato però che il sistema di sorveglianza del distributore abbia immortalato tutto e tutti: e così dopo qualche ora di goliardia, in molti si sono già presentati per "regolarizzare" il conto, ed evitare così la denuncia.

Il guasto a Eboli, nel Salernitano

Tutto è accaduto a Eboli, presso un distributore appena fuori città: qui alcuni automobilisti hanno scoperto che la pompa self-service stava elargendo, a causa di un guasto tecnico, benzina gratuitamente. In pochissimi minuti, la notizia si è sparsa e sono cominciate ad accorrere tantissime persone sia per fare il pieno alla propria automobile, sia per riempire taniche di benzina e gasolio per i giorni successivi. Il giorno dopo il danno per il titolare è stato quantificato in circa 20mila euro di carburante erogato e non pagato: l'uomo ha così sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Santa Cecilia, dopo che sul posto erano arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri.

Il "pentimento" la mattina successiva

In molti però in mattinata hanno deciso di presentarsi al distributore spontaneamente per "saldare" il debito ed evitare una denuncia per furto: dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza del distributore di benzina, infatti, gli agenti stanno identificando sia gli automobilisti sia le persone che a piedi sono arrivate al distributore per fare scorta di benzina e gasolio con apposite taniche. La denuncia scatterà di fatto solo per chi non si sarà presentato a pagare al benzinaio quanto dovuto.