Disabile in carrozzina aggredito dalla gang e accoltellato a Eboli: prima insulti poi taglio all’orecchio

Un portatore di disabilità in carrozzina elettrica attraversa la strada a Eboli. Viene accerchiato da un gruppo di ragazzi. Partono gli insulti, poi dalle minacce si passa ai fatti. L'uomo, di 50 anni, risponde, ma la reazione del branco è violenta. Schiaffi, spintoni, fino a quando spunta un coltello e l'uomo in carrozzina viene accoltellato al volto, con un taglio vicino all'orecchio. I bulli a quel punto si danno alla fuga, dileguandosi tra le strade del comune del Salernitano e lasciando la vittima sanguinante in strada. Per fortuna, l'uomo viene soccorso. Trasportato in ospedale e medicato. Non è grave. Intanto, sull'episodio scattano le indagini dei carabinieri per dare un volto ai responsabili della spregevole aggressione.

La vicenda risale alla notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre scorsi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in via Scocozza, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Pietà di Eboli, quando è stato aggredito da sconosciuti, senza motivo. Un episodio che avviene a pochi giorni da un'altra brutale aggressione da parte del "branco", sempre ai danni di un disabile, ma di 21 anni, avvenuta a Sanremo, in Liguria. Nel caso di Eboli, alcuni passanti sono intervenuti per prestare soccorso al 50enne ferito. Hanno chiamato l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. Il personale sanitario ha medicato il ferito e poi l'ha trasportato in ospedale. I carabinieri hanno acquisito le testimonianze e stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.