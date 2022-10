Dimesso dall’ospedale dopo 3 mesi l’uomo preso a martellate in negozio a Monteforte Irpino Dimesso il 49enne rimasto ferito lo scorso 30 luglio, quando venne preso a martellate da un uomo in un negozio di Monteforte Irpino. Quel giorno morì anche il titolare dell’attività, colpito ripetutamente alla testa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fiori e ceri davanti al negozio di via Alvanella per ricordare il commerciante ucciso. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Dopo quasi tre mesi ha lasciato l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino l'uomo che venne ferito a martellate all'interno di un negozio a Monteforte Irpino lo scorso 30 luglio. Le sue condizioni erano gravissime, ma dopo settimane di ricovero, alla fine i medici sono riusciti a salvarlo. Era prima uscito dal coma a fine settembre, poi estubato e finalmente dimesso dall'ospedale per essere trasferito in un centro di riabilitazione.

La vicenda dello scorso 30 luglio

L'uomo, Krasimir Petrov Tsankov, 49enne di origine bulgara, vive da tempo a Monteforte Irpino, nell'Avellinese. Qui, lo scorso 30 luglio, entrò in un negozio di casalinghi e ferramenta per fare compere quando improvvisamente venne aggredito da Robert Omo, nigeriano di 24 anni che afferrò alcuni martelli dagli scaffali e si scagliò prima contro di lui e poi contro il titolare, Gao Yuan Cheng, detto Franco: da anni viveva in Irpinia, tanto da essere conosciuto con questo nome da tutti. Per lui non ci fu nulla da fare: inutili i soccorsi, era molto sul posto per la violenza delle martellate subite alla testa. Gravissime le condizioni di Tsankov, che rimase a terra anche lui ferito per colpi al capo, in fin di vita e gravissimo: ma dopo 72 giorni tra interventi e rianimazione alla fine ce l'ha fatta. Omo venne poi catturato poco dopo quando, dopo aver percorso un paio di chilometri, passò davanti ad una officina ancora sporco di sangue e armato di martelli: fu bloccato dai dipendenti, che chiamarono i carabinieri.

La moglie: "Grazie a chi si è preso cura di lui"

La moglie di Tsankov, Silviya, ha voluto così ringraziare personalmente tutti i medici dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, con una lunga lettera: