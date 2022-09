Bambina di 12 anni presa a calci in pancia a Napoli, difendeva la madre in una lite Ragazzina di 12 anni ricoverata nella notte a Napoli: sarebbe stata colpita con un calcio al petto mentre difendeva la madre in un litigio con un conoscente.

A cura di Nico Falco

Sarebbe intervenuta in difesa della madre che stava litigando con un conoscente e l'uomo l'avrebbe colpita con un calcio tra il torace e l'addome. É quello che sarebbe successo, ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, a una ragazzina napoletana, 12 anni compiuti il mese scorso, finita in ospedale questa notte e ricoverata in osservazione.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 2:30 della notte appena trascorsa nel Pronto Soccorso del pediatrico Santobono a seguito della segnalazione inviata dai sanitari: era arrivata una giovanissima con delle lesioni al torace. Dal racconto della madre non si era trattato di un incidente, di una caduta, ma di una aggressione, avvenuta in un appartamento di via Jannelli, nella zona collinare di Napoli; le condizioni della 12enne non sono gravi ma i medici hanno deciso di tenerla ricoverata in osservazione per gli accertamenti del caso, con prognosi di 10 giorni.

A sferrarle quel calcio, secondo le prime risultanze, sarebbe stato un conoscente della madre: il litigio sarebbe scoppiato in piena notte nell'appartamento, per motivi non ancora chiari, e l'uomo avrebbe aggredito la donna; a quel punto la ragazzina si sarebbe frapposta nel tentativo di difenderla e avrebbe rimediato il calcio al petto.