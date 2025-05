video suggerito

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano: il candidato del centrosinistra eletto con il 53% dei voti D’Alterio, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: sconfitto il candidato di centrodestra Giovanni Pianese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato eletto al termine della tornata elettorale del 25 e 26 maggio il nuovo sindaco di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: si tratta di Diego D'Alterio, candidato del centrosinistra. D'Alterio, che si è presentato alle urne con PD, Azione, Italia Viva, Lista Guarino, Comitato civico costiero, Giugliano Democratica, è stato eletto con il 53% dei voti, avendo la meglio sul candidato della coalizione di centrodestra, Giovanni Pianese, già in passato sindaco di Giugliano, che ha ricevuto il 43%; il terzo candidato, Salvatore Pezzella, sostenuto da liste civiche, si è fermato al 4% delle preferenze.

La città di Giugliano, terza in Campania per popolazione, torna ad avere un sindaco dopo circa tre mesi. Nel febbraio del 2025, infatti, 19 consiglieri comunali si erano dimessi, decretando la fine anticipata del mandato di Nicola Pirozzi. In quella occasione, il prefetto di Napoli Michele di Bari aveva nominato la Commissione di accesso al Comune di Giugliano, per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, nominando altresì anche il Commissario per la guida dell'amministrazione comunale fino alle nuove elezioni.

Affluenza molto bassa a Giugliano: ha votato meno del 50% della popolazione

Dalla tornata elettorale di domenica e lunedì a Giugliano, però, emerge un dato molto preoccupante, quello sull'affluenza. La città dell'hinterland partenopeo è stata quella con l'affluenza più bassa tra quelle chiamate al voto nella provincia di Napoli: hanno votato il 45,54% degli aventi diritto, un dato in netto calo rispetto alle elezioni del 2020, quando alle urne si era recato il 64,13% della popolazione.